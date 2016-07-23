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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ahmet Hakan: Gelin bu görevi bırakın Sayın Hulusi Paşa!

"Yiğitliğiniz, ortaya çıkan büyük acizliği görmemize engel olamıyor maalesef"

23 Temmuz 2016 13:25

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, darbe girişimi sırasında cuntacılar tarafından rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a 'görevi bırakma' çağrısı yaptı. Hakan, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en tepesinde göreve devam etmeniz, ne sizin ne de memleketin hayrına. Gelin bu görevi bırakın Sayın Hulusi Paşa! Karşılığında da milletin size vereceği en büyük kahramanlık, en büyük cesaret ve en büyük yiğitlik madalyasını kabul buyurun" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın "Kan akıttın kan ey Fetullahçı!" başlığıyla yayımlanan (23 Temmuz 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

 

 

Sayın Hulusi Paşa!

Tablo şudur:

- Generallerinizin en az yarısını Haşhaşilere kaptırmışsınız.

- Tanklarınızın halka ateş açmasına mani olamamışsınız.

- F-16’larınızın Meclis’i vurmasına mani olamamışsınız.

- Olayları saat 16.00’da haber almanıza rağmen darbecilerin elinde rehine durumuna düşmüşsünüz.

- Uyumuşsunuz, uyutulmuşsunuz.

Ve emrinizdeki orduya hâlâ tam olarak egemen olamadığınıza dair rivayetler ortalıkta uçuşmakta.

*

Bu tabloya baktığımızda size sadece şunu söyleyebilirim:

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en tepesinde göreve devam etmeniz, ne sizin ne de memleketin hayrına.

*

Gelin bu görevi bırakın Sayın Hulusi Paşa!

Karşılığında da milletin size vereceği en büyük kahramanlık, en büyük cesaret ve en büyük yiğitlik madalyasını kabul buyurun.

 

 

 

 

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