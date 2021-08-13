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Ahmet Hakan: Gelen gelsin havasından acilen vazgeçilmeli

"Hükümete mensup bazı siyasetçiler ve hükümete yakın duran bazı yazar çizerler, 'sığınmacılar' konusunda çok tuhaf bir duruş sergiliyorlar"

13 Ağustos 2021 08:39

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Afganistan'dan gelen sığınmacıların ardından yeniden gündeme gelen sığınmacı meselesiyle ilgili olarak, "Gelen gelsin havasından acilen vazgeçilmeli" dedi. 

Hakan "Hükümete mensup bazı siyasetçiler ve hükümete yakın duran bazı yazar çizerler, 'sığınmacılar' konusunda çok tuhaf bir duruş sergiliyorlar. Nasıl bir tuhaf duruş? Şöyle bir şey: Sürekli 'Gelen gelsin kardeşim, hepsine yerimiz var' havasındalar. 'Biz büyük bir milletiz, bizim tarihimiz şöyledir, böyledir' türü şeyler söylüyorlar. Sanki Türkiye, 'açık kapı politikası' izliyormuş gibi bir yaklaşım sergiliyorlar. 'Hepimiz bu topraklara sonradan geldik' falan türü anlatılara başvuruyorlar. Mübadeleyle gelmiş soydaşlarımızla bugünün sığınmacılarını eşdeğer tutuyorlar.

İşte bu duruş... Hem 'Türkiye, yol geçen hanına döndü' diyenlere muazzam bir koz veriyor. Hem de memnuniyetsizliğin ve kışkırtıcılığın daha da artmasına yol açıyor. Oysa hükümetin politikası bu değil. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği ortada. 'Burası yol geçen hanı değil, bilinsin' dedi Erdoğan. Erdoğan, ayrıca Afgan sığınmacılar konusunda da Türkiye’nin net tutumunu ortaya koydu, açık kapı politikası izlenmediğini söyledi, sınır güvenliğinin altını çizdi. Hükümete mensup bazı siyasetçiler ile hükümete yakın duran bazı yazar çizerlerin de acilen bu çizgiye gelmesi şarttır."  ifadelerini kullandı. 

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