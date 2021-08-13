Ahmet Hakan: Gelen gelsin havasından acilen vazgeçilmeli

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Afganistan'dan gelen sığınmacıların ardından yeniden gündeme gelen sığınmacı meselesiyle ilgili olarak, "Gelen gelsin havasından acilen vazgeçilmeli" dedi.

Hakan "Hükümete mensup bazı siyasetçiler ve hükümete yakın duran bazı yazar çizerler, 'sığınmacılar' konusunda çok tuhaf bir duruş sergiliyorlar. Nasıl bir tuhaf duruş? Şöyle bir şey: Sürekli 'Gelen gelsin kardeşim, hepsine yerimiz var' havasındalar. 'Biz büyük bir milletiz, bizim tarihimiz şöyledir, böyledir' türü şeyler söylüyorlar. Sanki Türkiye, 'açık kapı politikası' izliyormuş gibi bir yaklaşım sergiliyorlar. 'Hepimiz bu topraklara sonradan geldik' falan türü anlatılara başvuruyorlar. Mübadeleyle gelmiş soydaşlarımızla bugünün sığınmacılarını eşdeğer tutuyorlar.