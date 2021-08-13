Ahmet Hakan: Gelen gelsin havasından acilen vazgeçilmeli

İşte bu duruş... Hem 'Türkiye, yol geçen hanına döndü' diyenlere muazzam bir koz veriyor. Hem de memnuniyetsizliğin ve kışkırtıcılığın daha da artmasına yol açıyor. Oysa hükümetin politikası bu değil. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği ortada. 'Burası yol geçen hanı değil, bilinsin' dedi Erdoğan. Erdoğan, ayrıca Afgan sığınmacılar konusunda da Türkiye’nin net tutumunu ortaya koydu, açık kapı politikası izlenmediğini söyledi, sınır güvenliğinin altını çizdi. Hükümete mensup bazı siyasetçiler ile hükümete yakın duran bazı yazar çizerlerin de acilen bu çizgiye gelmesi şarttır." ifadelerini kullandı.
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