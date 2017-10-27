Ahmet Hakan: Gazeteler 'ajan' diye suçladıkları tahliye edilirken suspus oldular!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Büyükada'da gerçekleştirdikleri toplantı sırasında gözaltına alınıp tutuklanan ve dün çıkarıldıkları mahkmede serbest bırakılan 11 insan hakları aktivistleri hakkında 'ajan', 'casus' 'hain' 'kaos planlayıcıları' gibi manşet atan gazetelere tepki gösterdi. Hakan, "Suspus oldular. Hiçbir şey demiyorlar. Neden acaba, Utançtan mı? Yoksa diyecek bir şey bulamamaktan mı?

Ahmet Hakan'ın "Ajan’ dedikleri tahliye edilirken suspus oldular" başlığıyla yayımlanan (27 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Büyükada davasıyla ilgili olarak...

Öyle korkunç manşetler attılar ki...

Manşetlerden her gün haykırdılar da haykırdılar:

- Büyükada’da bir otelde kan donduran darbe toplantısı!

- Sokakları karıştıracaklardı, Gezi benzeri kalkışma planlıyorlardı!

- Arkalarında CIA var, arkalarında İngiliz istihbaratı var!

- Belgeler hainliği kanıtlıyor, işte masadaki ihanet haritası!

Sonuç?

Alayına tahliye!

*

Fakat enteresan bir durum çıktı ortaya!

Manşetleri atanlar...

“Kaos plancıları”, “yeni Gezi tezgâhçıları”, “ajanlar”, “casuslar”, “ihanet haritasını masaya koyanlar” falan dedikleri kişiler hapisten ellerini kollarını sallayarak çıkarlarken...

Suspus oldular.

Hiçbir şey demiyorlar.

*

Neden acaba?

Utançtan mı?

Yoksa diyecek bir şey bulamamaktan mı?