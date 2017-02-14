Ahmet Hakan: Gazetecilerin 'evet' mücahitliği ya da 'hayır' savaşçılığı gibi bir görevi yok

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yürütülen "evet" ve "hayır" kampanyalarıyla ilgili olarak "Evet ya da Hayır diye kampanya yapmak yerine, evet ya da hayır diyenlerin eşit haklara sahip olması gerektiğini savunmak istiyorum. Gazetecilerin Evet mücahitliği ya da Hayır savaşçılığı gibi bir görevinin olmadığına inanıyorum ve militanlıktan uzak durmak istiyorum" dedi.

Hakan'ın "Gazetecilerin Evet mücahitliği ya da Hayır savaşçılığı gibi bir görevinin olmadığına inanıyorum ve militanlıktan uzak durmak istiyorum" ifadesi, akıllara Doğan Medya Grubu'nun "sosyal medyada yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olduğu" iddiasıyla Kanal D spikeri İrfan Değirmenci'nin işine son vermesini getirdi.

Ahmet Hakan'ın "Bir gazeteci olarak referandum tavrım" başlığıyla yayımlanan (14 Şubat 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hem EVET diyenlere hem de HAYIR diyenlere aynı anda seslenmek, sesimi duyurmak istiyorum.

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- EVET diyenlere de HAYIR diyenlere yönelik de hakaret ve aşağılama olmasın diye mücadele etmek istiyorum.

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- EVET ya da HAYIR diye kampanya yapmak yerine... EVET ya da HAYIR diyenlerin eşit haklara sahip olması gerektiğini savunmak istiyorum.

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- Gazetecilerin EVET mücahitliği ya da HAYIR savaşçılığı gibi bir görevinin olmadığına inanıyorum ve militanlıktan uzak durmak istiyorum.

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- Herkesi ama herkesi, hem EVET diyenlerin hem de HAYIR diyenlerin bu vatanın iyiliğini düşündüklerine inandırmak istiyorum.

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- EVET’in ya da HAYIR’ın karşısında konum alıp bayraktarlık yapmak yerine... EVET’in ya da HAYIR’ın açmazlarına işaret etmek istiyorum.

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- EVET’çinin ya da HAYIR’cının alkışını kapmak yerine... EVET’çiyi de HAYIR’cıyı da düşünmeye, akıl etmeye, anlamaya davet etmek istiyorum.

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- EVET’çiye “aptal, koyun, hain” diyene de HAYIR’cıya “terörist, 15 Temmuz’cu, PKK ile kol kola” diyene de aynı oranda itiraz etmek istiyorum.

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- EVET diyenler ile HAYIR diyenlerin 16 Nisan’dan sonra da barış içinde kardeşçe yaşamak mecburiyetinde olduklarını aklımdan hiç çıkarmamak istiyorum.

İrfan Değirmenci neden işten çıkarıldı?