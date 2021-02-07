Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Galiba, Elon Mask işbirliğiyle Türkiye’den uzaya ilk Türk astronotu gönderilecekmiş" iddiasında bulundu.

Hakan yazısında, "Sosyal medyada çok iyi hazırlanmış, kısa ve vurucu bir klip gördüm: Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırladığı bu klip, Atatürk’ün ünlü “İstikbal Göklerdedir” sözüyle birlikte sunuluyordu. Klip şundan ibaretti: Yerkürenin uzaydan görünüşünden kesitler ve en sonda beliren '9 Şubat 2021' yazısı... Bu arada 9 Şubat Salı günü Külliye’de görkemli bir tören yapılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ekipleri, bu tören için harıl harıl çalışıyorlar. Anladığım kadarıyla... Bir cisim yaklaşıyor! Ama ne?" düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Sordum, soruşturdum. Kapı duvar. Ser verip sır vermiyorlar. En sonunda bir bilgi kırıntısına ulaşmayı başardım. Fakat teyit edilmemiş bir bilgi bu... Galiba olay şu: Elon Mask işbirliğiyle Türkiye’den uzaya ilk Türk astronotu gönderilecekmiş. Nasıl olacak? Hangi astronot gidecek? İşbirliğinin kapsamı ne? Elon Mask olayın tam olarak neresinde? Türkiye’nin uzay çalışmalarında bir devrim mi yaşanacak? Yok. Yok. Hiçbir ayrıntı yok. Sadece bu kadarcık bir bilgi var elimde." ifadesini kullandı.