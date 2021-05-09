Ahmet Hakan: Fiyatlar el yakarken, tam kapanmanın yol açtığı öfke devam ederken bir hükûmetin apar topar seçime gitmesi için aklını peynir ekmekle yemiş olması lazım

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Pazar yerlerinde fiyatlar el yakarken, salgın koşulları ekonomiyi yaralamışken, turizm yandım Allah derken, tam kapanmanın yol açtığı öfke devam ederken... Bir hükümetin apar topar seçime gitmesi için... Aklını peynir ekmekle yemiş olması lazım." görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Ben falanca ay erken seçim bekliyorum' diye açıklamalar yapıyordu Meral Akşener. Sürekli güncelleyerek... Baktı, olmuyor. Vazgeçti tarih vermekten. Baktım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer bir yaklaşım sergilemiş. Ama tarih vermeyerek. 'Apar topar seçime gidecekler' demiş. Faik Öztrak bunu bir temenni cümlesi olarak söylüyorsa mesele yok. Ama inanarak söylüyorsa... Rakibinin aklına, fikrine, zekâsına, izanına apaçık hakaret ediyor demektir." ifadesini kullandı.