Ahmet Hakan: Fethullah’la ilgili geniş çaplı bir biyografi çalışması yapsanız kim bilir neler neler çıkacak altından

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Fethullah Gülen'in gençliğinde çekilmiş bir fotoğrafını köşesinde paylaştı. Hakan, "'Tam bir proje kişilik' olduğu anlaşılan Fethullah’la ilgili... Geniş çaplı bir biyografi çalışması yapsanız. Kim bilir neler neler çıkacak altından" dedi.

Ahmet Hakan, yazısının "Fethullah’ın Edirne halleri" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Araştırmacı yazar Sadık Albayrak’ın müthiş bir arşivi vardır. Derya denizdir o arşiv. Geçen gün arşivinde rastladığı bir fotoğrafı göndermiş bana Sadık Albayrak.

Altına şu notu düşerek: 'FETÖ elebaşının bu fotoğrafı arşivimden çıktı. En az kırk sene öncesinden kalma. Edirne’de görevliyken çekilmiş fotoğraf. Tanzimat züppeliği özlemi içindeydi.'

Fotoğraf, çok ilgimi çekti. FETÖ uzmanı birkaç arkadaşıma gösterdim. 'Daha önce görmediğimiz bir fotoğraf bu' dediler. Uzman arkadaşlara şöyle bir öneride bulundum: 'Tam bir proje kişilik' olduğu anlaşılan Fethullah’la ilgili... Geniş çaplı bir biyografi çalışması yapsanız. Kim bilir neler neler çıkacak altından."