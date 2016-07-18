Ahmet Hakan: Fethullah Gülen'in iadesi artık namus meselesidir

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin başarısız olmasının ardından, "15 Temmuz'da dönüken kanların ardından, Fethullah Gülen'in iadesi artık namus meselesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama'ya yaptığı "Fethullah Gülen'i artık Türkiye'ye teslim edin" çağrısına değinen Hakan, "Bu zamana kadar hep 'Fethullah Gülen’in iadesi neyi değiştirecek' dedim. 'İade edilirse adam kahraman olacak' dedim. 15 Temmuz’da dökülen kanların ardından. 'Fethullah Gülen’in iadesi artık namus meselesidir' diyorum" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın, "Darbecilerin 10 salaklığı" başlığıyla yayımlanan (18 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Birinci salaklık: İki köprüyü zapt edip sekiz-on jeti alçaktan uçurarak ülkeye egemen olacaklarını sandılar.

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İkinci salaklık: Sanki ta Talat Aydemir zamanındaymışız gibi TRT’de köhne bir bildiri okutup işi bitireceklerine inandılar.

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Üçüncü salaklık: Menderes asılırken bir mantar tabancasının bile patlamamış olmasına fazlaca güvenip vatandaşın olup bitene razı olacağını düşündüler.

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Dördüncü salaklık: Güya kurmay falan olmalarına rağmen strateji ve planlamadan zerre nasip almamış sersemlikler yaptılar.

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Beşinci salaklık: Saat 22.30’da başlayan bir darbenin başarı şansının sıfır olduğunu akıl edemeyecek kadar şapşaldılar.

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Altıncı salaklık: Kurdukları cuntaya, “Yurtta Sulh Konseyi” gibi Türkiye darbeler tarihinin en berbat cunta ismini verdiler.

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Yedinci salaklık: Halka kurşun sıkarak, sağa sola bomba yağdırarak... Darbeden ziyade üniformalı bir terör eylemine imza attılar.

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Sekizinci salaklık: Siyasi hayatı boyunca bin türlü badire atlatmış Recep Tayyip Erdoğan faktörünü hiç hesaba katmadılar.

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Dokuzuncu salaklık: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin büyük çoğunluğunun kendileriyle yan yana durmayacağını hesaplayamadılar.

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Onuncu salaklık: Erdoğan’ı eleştiren, Erdoğan’a karşı çıkan, Erdoğan’dan hoşnut olmayan herkesin otomatikman kendilerinden yana olacağını sandılar.

Özgür basın ne işe yarar?

Cevap veriyorum: Darbeyi önler.

İki talebim var

Bir: Bunca insan ölmüş, bunca kan akmış... Şu şenlik havası bir tarafa bırakılsın.

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İki: Halkın üzerine ateş açanlar müstesna... Bir avuç rütbelinin çılgınlıklarının kurbanı haline gelen gariban erler, derhal serbest kalsın.

Bundan böyle

Hiçbir iktidar trolü, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’na terbiyesizlik yapamaz.

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- İktidarın hiçbir borazanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve Devlet Bahçeli’ye “darbeci” diyemez.

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- İktidar cephesinden hiçbir ses özgür, tarafsız ve bağımsız medyaya “Darbeci Medya” falan diye parmak sallayamaz.

Eğer başarsalardı

- Bugün şikâyet ettiğimiz şeylerden şikâyet bile edemeyecek hale gelecektik.

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- Bırakın basın özgürlüğünü... Basın falan da kalmayacaktı.

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- En az 30 yıl geriye gidecektik.

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- Bir örneğini Ergenekon ve Balyoz’da gördüğümüz Fethullahçı zalimliğin daniskasına maruz kalacaktık.

İstihbarat, dükkanı kapatsın

Sabahtan akşama kadar “Fethullah... Fethullah...” diye bağırıldığı...

- “En büyük sorunumuz Paralel Yapı” denildiği...

- Her gün Cemaatçilere şafak operasyonları yapıldığı...

- Kayyum atanmayan tek bir yerin bile kalmadığı...

- “Paralel Yapı” konusunda abartılı bir teyakkuzun söz konusu olduğu...

Bir ortamda...

Ordu içindeki Cemaatçilerin darbe girişiminden haberi olmayan ülkemizdeki tüm istihbarat birimlerinin dükkânı kapatmasını teklif ediyorum.

Gülen iade edilmeli

Bu zamana kadar hep...

- “Fethullah Gülen’in iadesi neyi değiştirecek” dedim.

- “İade edilirse adam kahraman olacak” dedim.

*

15 Temmuz’da dökülen kanların ardından...

“Fethullah Gülen’in iadesi artık namus meselesidir” diyorum.

Bu bir, bu iki, bu üç

- Tayyip Erdoğan gerçekten büyük bir liderlik sergilemiştir, bu bir.

*

- Canları pahasına tankın önüne çıkanlara helal olsun denir, bu iki.

*

- Olup bitene “tiyatro” demek için vicdansız olmak gerekir, bu üç.