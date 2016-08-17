Ahmet Hakan: Fethullah Gülen'in anlayışı, Marx'ın "Din halkların afyonudur" sözünü haklı çıkardı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Fethullah Gülen’in din anlayışının Karl Marx’ın “Din halkların afyonudur” sözünü haklı çıkardığını belirtti. İlahiyat profesörü Mustafa Öztürk’ün, Yeni Şafak’ta Ayşe Böhürler’e verdiği röportajda kullandığı “Fetullah Gülen’in sevk ve idare ettiği örgütün din anlayışı, sanırım en kısa ve kestirme yoldan, Marx’ın ‘Din halkların afyonudur’ sözüyle açıklanabilir” ifadesine de atıf yapan Hakan, “Ah Fetullah Gülen ah! Senin din anlayışın yüzünden Marx bile haklı çıktı” dedi.

Hakan, Star yazarı ve Fethullah Gülen cemaati geçmişte tepe yöneticilerinden biri olan Hüseyin Gülerce'nin kendisine "Ahmet Hakan sinsi bir FETÖ'cüdür" demesine ise, "Madem benim ne olduğumu iki dakikada çözebilecek bir kapasiteye sahipsin... Ne oldu da 40 yıl “Muhterem Fetullah Hocaefendim” diye etrafında dört döndüğün adamı 40 yılda çözemedin be Hüseyin!" yanıtını verdi.

Ahmet Hakan’ın bugün (17 Ağustos 2016) yayımlanan “Sizin için laflar hazırladım çocuklar” başlıklı yazısı şöyle:

Davut Güloğlu

Kuran okunurken küfür etmek de neyin nesi

Davut... Evladım... Normal zamanlarda bile küfür etmemen gerekirken... Sen tutmuş Kuran-ı Kerim okunurken küfür ediyorsun... Üstelik bir de mukaddesatçılık taslıyorsun... Bu olmaz, olamaz... Bunu kul kabul etse, Allah kabul etmez. Hemen tövbe et, hemen nadim ol.

Sıla

Durumlar azıcık senin de hoşuna gitmiyor değil hani

Sılacılar ve Sıla karşıtları gibi bir durum ortaya çıktı. Bunun farkındasın... “Ben mitinge gidenleri değil, mitingi şova dönüştüren samimiyetsizleri kastetmiştim” desen, her şey tatlıya bağlanacak. Ama sanırım bu cepheleşme senin de azıcık hoşuna gitti, gidiyor.

Halil Sezai

Kafanı bozan şey de nedir senin kardeş

Ne dediğin, neye öfkelendiğin belli değil. Derdin ne, mesajın ne... O da belli değil. Belli olan tek bir şey var: Kafan bozulmuş... Bozma kafanı Halil Bey kardeşim bozma... Tam tersine mutlu ol. Bak, sürekli aşağılanan halkımız, tankların önüne çıkıp darbeyi durdurdu. Bununla mutlu ol ve gurur duy...

‘Kurtlar Vadisi Darbe’ senaryosuna katkılar

- Filmin sonunda Fetullah’ı Amerika’dan paketleyip getirmezseniz gücenirim... Gerçek hayatta olamıyor, bari filmde olsun.

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- Tankların önüne çıkıp canlarını hiçe sayan insanlardan rol çalarsanız takkeleri değişiriz... Sakın Rambo’culuk yapmayın, bu filmin Rambo’ları bellidir.

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- Filmde darbe imamı Adil Öksüz’ü, oyuncu Ali Sürmeli canlandırmazsa sizi sınıfta bırakırım. Çünkü Adil Öksüz denilen darbeci, sima olarak pek andırıyor Ali Sürmeli’yi.

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- Özel Kuvvetler’in başındaki Zekai Paşa’nın hakkını teslim etmezseniz elimden çekeceğiniz var... Kenan İmirzalıoğlu canlandırsın onun rolünü.

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- Marmaris’teki otel baskınını açılış sahnesi yapmazsanız bu işten hiç anlamadığınız kanaatine varırım... Süper sinematografik bir olaydır o...

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- Darbeci generali öldüren şehit Astsubay Ömer Halisdemir’i, Polat’tan bin kat daha kahraman olarak göstermezseniz size saydırırım... Onun yanında Polat da kim?

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Not: Bu arada “Kurtlar Vadisi Darbe” ismini Mayıs 2016’da tescil ettirmiştiniz. Hayrola? Şu müthiş öngörünüze de tatmin edici bir açıklık getirir misiniz lütfen?

Bana FETÖ’cü demiş Gülerce’nin teki

Hüseyin Gülerce şöyle demiş:

“Ahmet Hakan sinsi bir FETÖ’cüdür.”

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Hahahahahaha!

Hahahahahaha!

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Adama bak!

Tam 40 yılda Fetullah’ın nasıl bir insan olduğunu çözemedi ama benim ne olduğumu iki dakikada hem de “şak” diye çözüverdi.

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Madem benim ne olduğumu iki dakikada çözebilecek bir kapasiteye sahipsin...

Ne oldu da 40 yıl “Muhterem Fetullah Hocaefendim” diye etrafında dört döndüğün adamı 40 yılda çözemedin be Hüseyin!

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Yemişim senin ferasetini ve basiretini Hüseyin!

Merak ettiğim abiler ve ablalar

- Türk romanı ablası kim olabilir?

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- Magazin ablası yok mu yahu?

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- Liberal abiler ve ablalar listesi çıkmadı mı daha?

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- Peki ya restoran abisi?

*

- Ne yani? Astroloji dünyasına el atmamış mı bu örgüt? Kimdir astroloji ablası?

*

- Bedirhan Gökçe şiir abisi ise... Şiir ablasından ne haber?

*

- Gurme abisi falan? O kim?

*

- Türk solu abisi için akla kimler geliyor?

*

- Kürt sorunu abisi ya da ablası? Bunlar ne zaman çıkacak?

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- Lezzet abisi? Şef Oktay Usta dışında kripto bir usta çıkmayacak mı?

Hakkâri ilçe olmasın

Hakkâri deyip geçilmez.

- En eski Kürt şehridir Hakkâri...

- Klasik Kürt edebiyatının anayurdudur.

- Göç verir, göç almaz. Bu yüzden otantik şehir kültürünü korumaktadır.

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Böyle bir ili, torba kanunla ilçe yapma kararınızı gözden geçirin.

Yapmayın, etmeyin.

Bari bir referandum falan yapın.

Halkı hiçe saymayın.

Fethullah Gülen, Marx’ı haklı çıkardı

İlahiyat Profesörü Mustafa Öztürk, Yeni Şafak’ta Ayşe Böhürler’e verdiği röportajda şöyle diyor:

“Fetullah Gülen’in sevk ve idare ettiği örgütün din anlayışı, sanırım en kısa ve kestirme yoldan, Marx’ın ‘Din halkların afyonudur’ sözüyle açıklanabilir.”

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Ali Şeriati merhum da “Dine karşı din” adlı kitabında çarpık din anlayışlarının, Marx’ın bu sözünü doğruladığını ifade eder.

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Ah Fetullah Gülen ah!

Senin din anlayışın yüzünden Marx bile haklı çıktı.

Üç Y

Mutlu olmak ve mutlu etmek için şu üç şeyi yapın:

- Bir: Yargılamayın!

- İki: Yadırgamayın!

- Üç: Yadsımayın!