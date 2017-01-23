Ahmet Hakan: Fethullah Gülen, "Monica'nın evine ateşler salınsın" demiş midir?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Fethullah Gülen’in, Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile seks skandalının ardından eski ABD Başkanı Bill Clinton’a ‘teselli mektubu’ gönderdiği yolundaki iddiayla ilgili olarak "Nerede alengirli bir mevzu, nerede seks, nerede kaçamak, nerede aldatma falan var. Fetullah anında orada" dedi. Hakan, “'Monica’nın evine ateşler salınsın' mı dedi? 'Senin oval ofisinin kurbanı olurum' mu dedi? Teselli mektubunun detayları açıklanmadığı için bilemiyoruz" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın "Nerede seks var Fetullah orada" başlığıyla yayımlanan (23 Ocak 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:



BILL Clinton’ın başı, Monica ile seks skandalına karışması nedeniyle belaya girdiğinde...

Fetullah Gülen, yememiş içmemiş hemen Bill Clinton’a bir teselli mektubu yazıp göndermiş.

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Teselli mektubunda ne dedi acaba?

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- “Mahzun olma yiğidim” mi dedi?

- “Monica’nın evine ateşler salınsın” mı dedi?

- “Senin oval ofisinin kurbanı olurum” mu dedi?

Teselli mektubunun detayları açıklanmadığı için bilemiyoruz.

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Fakat bildiğimiz bir şey var:

Nerede alengirli bir mevzu, nerede seks, nerede kaçamak, nerede aldatma falan var.

Fetullah anında orada!

"Gökçek pavyon kapattı" desek yanlış olmaz

Ulus’taki pavyonları kapatıyormuş Melih Gökçek.

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Bu durumda...

“Melih Gökçek pavyon kapattı” diye mavra yapıp inceden kafa bulsak...

Ne yalan söylemiş oluruz.

Ne de başımız belaya girer.

Referandumla ilgili 7 kişisel kararım

- BİR: Referandum süreci boyunca oyumun rengini asla açıklamayacağım.

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- İKİ: Tarafsız bir gözlemci vasfımı korumaktan asla vazgeçmeyeceğim.

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- ÜÇ: Hangi tarafın derdini daha iyi anlattığı hususunda objektif saptamalar yapmaktan asla kaçınmayacağım.

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- DÖRT: Süreç boyunca sık sık tahminde bulunmaktan asla çekinmeyeceğim.

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- BEŞ: Hem “evet” hem de “hayır” cephesiyle konuşuyor olmaktan aslaçıkmayacağım.

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- ALTI: Düşünmeye, akıl etmeye, körü körüne taraf olmamaya çağırmaktan aslageri durmayacağım.

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- YEDİ: Her iki tarafın mantıklı ya da mantıksız bulduğum tezlerinin altını çizmekten asla çekinmeyeceğim.