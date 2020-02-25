Ahmet Hakan: Fatih Terim, raconu kesmeyi sonuna kadar hak eden biri

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni hafta sonu gerçekleşen derbi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Cengiz’i yorumladı. Hakan, “Fatih Terim, raconu kesmeyi sonuna kadar hak eden biri” görüşünü savundu.

Hakan, "Ali Koç düşman yaratması hali harap olacak. Ali Koç bu 'kebap' taktiği, bu 'ballı börek' stratejiyi, bu 'Bundan iyisi Şam’da kayısı' yaklaşımı kimden öğrendi acaba? Ali Koç' vuramayan Ersun Yanal'a vuruyor. Dolayısıyla başarısızlıklar üzerinden kelle avına çıkanlar için çok münasip bir hedef Ersun Yanal. Fatih Terim ilişki durumunu kendi belirleyen adam. Fatih Terim, raconu kesmeyi sonuna kadar hak eden biri. Çünkü her zaferde nasıl imparatorluk imajı perçinleniyorsa... Bir başarısızlık halinde de tüm dünya sadece onun üzerine yürüyor, mavi gökyüzü sadece ona dar ediliyor. Mustafa Cengiz, idare-i maslahatın somutlaşmış hali. Polemik yaparken bile bayağı üst düzeyde kalarak herkesin dikkatini çekiyor." düşüncesini dile getirdi.

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