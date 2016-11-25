Ahmet Hakan: Ey OHAL, Davutoğlu ile Gülen'in 4.5 saatlik görüşmesine dair tek soru sormayacak mısın?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, FETÖ çatı davasının ikinci gününde çapraz sorgusu yapılan eski AKP Milletvekili İlhan İşbilen'in, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ABD’de Fethullah Gülen’le 4-4.5 saat görüştüğünü iddia etmesiyle ilgili olarak "Sen hep garibana demir yumruk olurken Davutoğlugillerin karşısında hep bir anlayış abidesi gibi yükselecek misin ey OHAL? 30 yıl önce Fetullah’ı yelpazeleyeni bile kodese tıkan sen, Pensilvanya’da yapılan 4.5 saatlik görüşmeye dair tek bir soru bile sormayacak mısın ey OHAL? Konuş ey OHAL konuş! Niye sustun kaldın ey OHAL?" diye sordu.

Ahmet Hakan'ın "Gücün hep garibana mı yetecek ey OHAL?" başlığıyla yayımlanan (25 Kasım 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Mahkemede ifade veren FETÖ'cü İlhan İşbilen şöyle dedi:

“Ahmet Davutoğlu, ABD’de Fetullah Gülen’le 4-4.5 saat görüştü.”

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Bu bilgiden yola çıkarak...

OHAL’e sesleniyorum:

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Senin gücün hep öğretmene, memura, bakkala, çaycıya, odacıya mı yetecek ey OHAL?

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Bırak Pensilvanya’nın kıyısından geçmeyi Bank Asya’nın önünden geçmeyi bile FETÖ ile ilişkinin kanıtı olarak görürken... Pensilvanya’nın göbeğinde geçen 4.5 saatle ilgili olarak “Ne iş” bile demeyecek misin ey OHAL?

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Memuru, öğretmeni kapının önüne koyarken... 4.5 saatlik görüşmeyi yapanı el üstünde mi tutacaksın ey OHAL?

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Sen hep garibana demir yumruk olurken Davutoğlugillerin karşısında hep bir anlayış abidesi gibi yükselecek misin ey OHAL?

*

30 yıl önce Fetullah’ı yelpazeleyeni bile kodese tıkan sen, Pensilvanya’da yapılan 4.5 saatlik görüşmeye dair tek bir soru bile sormayacak mısın ey OHAL?

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Konuş ey OHAL konuş! Niye sustun kaldın ey OHAL?



Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller

Atatürk, yıllar önce öğretmenlere şöyle seslendi:

“Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.”

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Size bir şey söyleyeyim mi?

Atatürk’ün tarif ettiği türden nesillere duyulan ihtiyaç, bugün her zamankinden çok daha fazla artmıştır.

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İşte bu yüzden...

Öğretmenler Günü münasebetiyle...

Bütün öğretmenlere Atatürk’ün sözlerini anımsatmak istiyorum:

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Öğretmenler!

2016 yılının son çeyreğinde Türkiye, sizlerden çok acil bir şekilde fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller istemektedir.