Ahmet Hakan: Ey Diyanet; onca parayı ne yapıyorsun sen ya!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 bütçesi 7.7 milyar liradan 12.5 milyar liraya çıkarılarak MİT bütçesini 5’e, yatırımcı bakanlıkların bütçesini de 4’e katladı. Bütçede Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi yüzde 56 oranında azaltıldı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Diyanet'in bütçesinin arttırılmasını köşesine taşıyarak, "Ey Diyanet! Onca parayı ne yapıyorsun sen ya!" sorusunu yöneltti.

TIKLAYIN -Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi yarı yarıya kırpıldı, Diyanet'e ek 5 milyar bütçe verildi!

Ahmet Hakan, Diyanet İşleri’ne verilen 5 milyar TL ek bütçeyi yorumladı. Hakan Diyanet'e seslenerek, "Diyanet, böyle muazzam bütçeye sahipken...Nasıl oluyor da...Toplum hâlâ Cübbeli’lere, Adnan’lara, abuk sabuk fetvalar veren tiplere, çeşitli cemaatlere, merdiven altı kurslara falan ihtiyaç duyabiliyor? Ey Diyanet!Onca parayı ne yapıyorsun sen ya!" değerlendirmesinde bulundu.

"MHP’li Cemal Enginyurt ‘bam bam bam’ yaptı"

Yazar, MHP’li milletvekili Cemal Enginyurt'un "Amerika’yı protesto edeceğiz diye iPhone’u kırdık, Brunson uçağa binip gitti. Amerika’yla aramın açıldığına mı yanayım, giden iPhone’a mı üzüleyim, ajan Brunson’ın serbest kalmasına mı kızayım?Kaldık ya la ortada, iPhone’umu verin!" açıklamalarına köşesinde yer vererek, Enginyurt’un değerlendirmelerinin hesapsız, süper taktiksiz, ve müthiş stratejisiz bir çıkış olduğunu kaydetti.

Ahmet Hakan'ın "MHP’li Cemal Enginyurt ‘bam bam bam’ yaptı" başlıklı yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz