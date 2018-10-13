Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi yarı yarıya kırpıldı, Diyanet'e ek 5 milyar bütçe verildi!

Diyanet İşleri’nin 2019 bütçesi 7.7 milyar liradan 12.5 milyar liraya çıkarılarak MİT bütçesini 5’e, yatırımcı bakanlıkların bütçesini de 4’e katladı. Bütçede Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi yüzde 56 oranında azaltıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Orta Vadeli Mali Plan'a (OVMP) göre, gelecek yıl Türkiye'deki tüm bakanlık ve kurumların bütçeleri ortalama yüzde 16 oranında artarken Diyanet'e verilecek bütçedeki artış bunun iki katının da üzerine çıkarak yüzde 34.36'ya ulaşacak. Bütçe verilerine göre, önümüzdeki yıl Diyanet'in ödeneklerinde en yüksek artış personel harcamalarında olacak. Büyük bölümünü memur maaşlarının oluşturduğu genel bütçedeki personel giderleri 2019'da sadece yüzde 17 artarken, Diyanet'in personel ödeneği yüzde 36.5 artarak 6.2 milyar liradan 8.5 milyar liraya çıkacak. Artışın böylesine yüksek belirlenmesi, Diyanet'in önümüzdeki yıl çok sayıda yeni personel alacağını gösteriyor. Başkanlık, önümüzdeki yıl mal ve hizmet alımıyla inşaatlarda bir miktar tasarruf yapmaya çalışacak.

Rekor artışla bütçe ödeneği olağanüstü boyutlara çıkarılan Diyanet İşleri, devasa bütçesiyle hem istihbarat gibi kritik görev üstlenen kurumları hem de ülkenin en büyük yatırımcı bakanlıklarını katladı. Diyanet, 10.4 milyar lirayı aşan 2019 yılı bütçesiyle, önümüzdeki yıl yüzde 7.6 kesinti yapılarak 2.3 milyar liradan 2.1 milyar liraya düşecek MİT bütçesini 5'e katlamış oldu. Ancak 5 katlık fark sadece MİT'le sınırlı kalmadı. Diyanet'in bütçesi, ülkenin enerji politikalarını belirleyen, enerji yatırımlarını yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin de 5 kat üzerine çıkmış oldu. Enerji bütçesi 2019'da bu yıla göre yüzde 14.3 oranında düşürülerek 2 milyar 44 milyon liraya indirildi.

Yarı yarıya kırpıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önümüzdeki yıl kullanacağı bütçe, ülkede sanayi ve teknoloji politikalarını belirleyen, ileri teknolojiye yapılan yatırımları destekleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2 milyar 544 milyon liralık bütçesinin tam 4.1 kat üzerinde olacak. Bu devasa fark, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin önümüzdeki yıl yüzde 56 oranında kırpılıp 5.7 milyar liradan 2.5 milyar liraya düşürülmesi nedeniyle ortaya çıktı. Aynı şekilde, olası bir depreme karşı can ve mal güvenliğini korumak amacıyla uygulanan kentsel dönüşüm projelerini yürüten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2 milyar 573 milyon liralık bütçesi de Diyanet bütçesinin çeyreğine ulaşamadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bu yıl 31.3 milyar lira olan bütçesi de gelecek yıl tasarruf nedeniyle 13.6 milyar liraya düşürülecek. Böylece geçen yıl Diyanet bütçesinin 4 katından daha fazla harcama yapan Ulaştırma Bakanlığı, gelecek yıl neredeyse Diyanet'le aynı düzeyde harcama yapacak.