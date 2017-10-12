Ahmet Hakan: Ey Anayasa Mahkemesi, İlker Başbuğ dosyasını fırlatıp çöpe atmalısın!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ergenekon davası kapsamında 26 ay tutuklu kalan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un yarın (13 Ekim 2017) Yüce Divan'da yargılanacak olmasını eleştirdi. "Davanın FETÖ tarafından kurgulandığı bütün unsurlarıyla belli oldu" diyen Hakan "Buradan Anayasa Mahkemesi üyelerine sesleniyorum: Lütfen şu FETÖ yapımı saçma davanın tüm dosyasını hak ettiği yere, yani çöp sepetine fırlatıp atın" çağrısı yaptı.

Ahmet Hakan'ın "Cumhurbaşkanı’na şöyle şeyler söyleyen tek kişi bile kalmadı mı?" başlığıyla yayımlanan (12 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

- Sayın Cumhurbaşkanım...

- ABD’nin aldığı vize ile ilgili karar, bir büyükelçinin vereceği bir karar değildir.

- Bir büyükelçi, bu denli önemli, bu denli büyük ve bu denli etkili bir karara imza atamaz.

- Teknik olarak mümkün değildir bu.

- ABD Başkanı’nın, ABD yönetiminin haberi olmadan böyle bir kararın alınacağı düşünülemez.

- Lütfen böyle bir seçenek varmış gibi davranmayalım.

- “Bu kararın arkasında Büyükelçi var, ABD yönetimi yok” şeklinde bir tutum almayalım.

- Yarın öbür gün “Bu kararın arkasında ABD yönetimi olarak biz varız” diye açıklama yapılırsa... Zor durumda kalırız.

- Aman Sayın Cumhurbaşkanım.

- Lütfen dikkat!

*

Nedir?

Ne iştir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a...

Bunları söyleyen, söyleyebilecek tek bir kişi bile kalmadı mı?

Ey anayasa mahkemesi! İlker Başbuğ dosyasını fırlatıp çöpe atmalısın

Aanayasa Mahkemesi, bugün İlker Başbuğ’la ilgili davayı görüşecek.

*

Bu davayı açan savcılar...

FETÖ’den tutuklu.

Bu davada karar veren yargıçlar...

FETÖ’cü çıktı.

Bu davanın FETÖ tarafından kurgulandığı...

Bütün unsurlarıyla belli oldu.

*

Böyle bir davayı hâlâ sürdürüyor olmak...

FETÖ’cülere...

“Siz ortada yoksunuz ama biz sizin davanızın takipçisiyiz” diye selam çakmaktan başka bir anlam taşımaz.

*

Buradan Anayasa Mahkemesi üyelerine sesleniyorum:

Lütfen şu FETÖ yapımı saçma davanın tüm dosyasını hak ettiği yere, yani çöp sepetine fırlatıp atın.

Akşener'in vitrinindeki önemli isim: Ali Türkşen

ALİ Türkşen...

Kurmay albay olarak emekli oldu.

Kardak krizinde adaya bayrağı diken SAT komando timinin başındaydı.

FETÖ kumpasına kurban gitti.

Hasdal’da hapis yattı.

“Kardak’ta kahraman / Hasdal’da Esir” adlı kitabı var.

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Ali Türkşen, artık Meral Akşener’in partisinde.

Meral Akşener hareketine katılan en dikkat çekici isim oldu Ali Türkşen.

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Duyduğuma göre...

Ali Türkşen, partinin vitrininde yer alacakmış.

Ve hayli etkin olacakmış.