Ahmet Hakan: Evde çalışırken en fazla yaptığım eylem, buzdolabının kapısını açıp uzun uzun bakmak!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Çin’in Vuhan kentinden yayılarak tüm neredeyse tüm dünyada binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs'ün Türkiye'de de görülmesiyle evde çalışmaya ayırdığı süreyle ilgili anekdotlar paylaştı. Evde kaldığı süreçte iş yerinde çalışmaya ayırdığı süreçten daha fazla çalıştığını ifade eden Hakan, "Evde çalışırken en fazla yaptığım eylem: Buzdolabının kapısını açıp uzun uzun bakmak!" diye yazdı.

"Sende özel bilgi vardır, ne oluyor" diye kendisine soranlara köşesinde yanı veren Hakan, "Yok kardeşim özel bilgi... Bende yok, kimsede de yok. Kim var diyorsa yalan söylüyordur" ifadelerini kullandı.

Hakan ayrıca son dönemde Koronavirüs ile ilgili yapılan sokak röportajlarını da gündeme getirerek eleştirilerde bulundu. Vatandaşların, "Bizim imanımız var, korona morona bize işlemez", "Sokaklarda geziyorum, yok buralarda korona", "Korona yok. Uydurma. Algı operasyonu bu" yanıtlarına tepki gösteren Hakan, "İrfan gitmiş, geriye sadece kuru bir Anadolu kalmış demektir. Yerin dibine batsın böyle Anadolu irfanı" dedi.

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