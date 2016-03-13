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Ahmet Hakan: Etme bulma dünyası cemaatçi kardeş; ettiniz, buluyorsunuz

"Dünyaca büyük bilim adamını tutuklamışlar..."

13 Mart 2016 13:16

İzmir'deki 'paralel yapı' operasyonunda Şifa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ateş'in de aralarında bulunduğu 5 kişinin tutuklanmasını değerkendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Prof. Mehmet Haberal ve Prof. Fatih Hilmioğlu'nun Ergenekon davasında tutuklandığını hatırlatarak, "Ne yazık ki bu dünya bir etme bulma dünyasıdır Cemaatçi kardeş. Ettiniz, buluyorsunuz" dedi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'in bugünkü (13 Mart 2016) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

İzmir Şifa Üniversitesi Rektörü tutuklandı.

*

Cemaatçiler, sosyal medyada yazıyorlar.

-Tutukladığınız bu rektör, 40 dakikalık kalp ameliyatını 9 dakikaya indiren bir bilim adamıdır.

-Dünya çapındadır. Şöyle bilimseldir, böyle bilimseldir. Falandır filandır.

*

Kusura bakma Cemaatçi kardeş!

Bu söylediklerini işiten çıkmaz.

*

Çünkü sen... Daha dün dünyaca ünlü bilim adamı Mehmet Haberal’ı hapse tıktırmış, adamcağız hastalanıp revire kaldırıldığında “Hapisten kaçıyor” diye tepinmiş, adamın içerideki mahrem görüşmelerini ifşa etmiş, yapmadık zulüm bırakmamış bir yapının savunucususun.

Ve yine çünkü sen... Siroz, karaciğer kanseri başlangıcı, kronik böbrek sorunu, şeker hastalığı, yemek borusunda kanamaya yol açabilen varisler ve oğlunu kaybetmesinden sonra yaşadığı ağır depresyona rağmen Prof. Fatih Hilmioğlu gibi bir bilim adamına cezaevini mezar yapmaya çalışan bir yapının savunucusun.

Ne yazık ki bu dünya bir etme bulma dünyasıdır Cemaatçi kardeş.

Ettiniz, buluyorsunuz.

Hürriyet'te yayımlanan yazının tamamını okumak için tıklayın

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