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İzmir'de 'paralel yapı' operasyonu; 1'i rektör 5 kişi tutuklandı

İzmir'de 'paralel yapı' iddialarına yönelik soruşturmada Şifa Üniversitesi Rektörü Mehmet Ateş gözaltına alınmıştı

11 Mart 2016 00:16

İzmir'de ‘paralel yapı’ya yönelik soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen 8 kişiden, aralarında eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar ve Şifa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ateş ile SGK İzmir İl Müdürü Engin Bilgili'nin de bulunduğu 5'i tutuklandı.

Hürriyet’in haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato tarafından "bazı kamu arazilerinin örgüte değerinin altında satılarak haksız kazanç elde etmesinin sağlandığı" iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 kişiden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar, Şifa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ateş, SGK İzmir İl Müdürü Engin Bilgili, SGK'da görevli veri hazırlama ve kontrol işletmeni Necdet Özkan ve eski SGK İnşaat Emlak Daire Başkanı Abdullah Kavaklı tutuklandı.

İnşaat mühendisleri H.T.A, M.G, elektronik mühendisi F.D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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