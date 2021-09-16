Ahmet Hakan: Eski AKP vekili Resul Tosun'un amacı dikkat çekmek ise laiklik tartışması başlatmak yerine "Aşı yaptıranlar maymun olabilir" falan diyemez miydi?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski AKP milletvekili ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun'un laiklik ilkesinin Anayasa'dan çıkartılmasını savunmasına ilişkin olarak, "Bu yapay mı yapay, bayat mı bayat tartışmayı başlatan Resul Tosun’un amacı nedir, ne yapmak ve nereye varmak istemektedir? Eğer amacı isim yapmak, gündeme gelmek, dikkat çekmek ise yapay laiklik tartışması başlatmak yerine... 'Aşı yaptıranlar maymun olabilir' ya da 'Aşı yüzünden dört kulaklı, beş gözlü çocuklar doğabilir' falan diyemez miydi?" diye sordu.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"1990’larda 'Laiklik elden gidiyor' denilerek... Yapay bir laiklik tartışması başlatıldı. Amaç: Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmaktı.

2021 yılının eylül ayındayız. Ve yine 'laiklik tartışması' yapıyoruz. Ama bu kez tartışmayı başlatan isim AK Parti’de bir süre milletvekilliği yapmış Resul Tosun isimli zat.

Nasıl başlattı Resul Tosun bu tartışmayı? Şu şekilde başlattı: 'Laiklik anayasadan çıkarılabilir' gibi bir söz etti. Birkaç gündür Cumhur İttifakı, iki koldan Resul Tosun’un bu yaklaşımıyla hemfikir olmadığını anlatmaya çalışıyor. Bknz: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in konuyla ilgili açıklaması. Bknz: MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin konuyla ilgili çıkışı.

1990’larda başlatılan yapay laiklik tartışmalarının amacı ve hedefi belliydi: Refah Partisi’nin yükselişini durdurmak ve Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmak.

İyi ama 2021 yılının eylül ayında... Bu yapay mı yapay, bayat mı bayat tartışmayı başlatan Resul Tosun’un amacı nedir, ne yapmak ve nereye varmak istemektedir?

Eğer amacı isim yapmak, gündeme gelmek, dikkat çekmek ise yapay laiklik tartışması başlatmak yerine... 'Aşı yaptıranlar maymun olabilir' ya da 'Aşı yüzünden dört kulaklı, beş gözlü çocuklar doğabilir' falan diyemez miydi? Hiç değilse Maltepe’de miting yapma hevesine kapılacak kadar kendisine taraftar bile toplardı. Bknz: Abdurrahman Dilipak."

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