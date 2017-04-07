Ahmet Hakan: Esad'a aldanıldı, Fethullah'a aldanıldı...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, adını anmadan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Siyasi hayatımda ne aldanan oldum, ne aldatan oldum” açıklamasını eleştirdi. Hakan, "Bürokraside kendilerinden yararlanıyoruz diye Fetullah’a aldanıldı", "Kardeş ilan edecek kadar Esad’a aldanıldı", "Nobel Barış Ödülü alınacak diye Kandil ve İmralı'ya aldanıldı" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "Üç aldanma destanı" başlığıyla yayımlanan (7 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Aldanma bir:

- Alınları secdeye değiyor diye...

- Beraber vesayet rejimini yıkıyoruz diye...

- Bürokraside kendilerinden yararlanıyoruz diye...

Fetullah’a aldanıldı.

*

Rabbim affetsin. Milletim affetsin.

*

Aldanma iki

- Ortak kabine toplantıları yapacak kadar...

- Şam’ı komşu kapısı yapacak kadar...

- Kardeş ilan edecek kadar...

Esad’a aldanıldı.

*

Rabbim affetsin. Milletim affetsin.

*

Aldanma üç:

- Barış yapılacak diye...

- İmralı’yı kafaladık diye...

- Nobel Barış Ödülü alınacak diye...

Kandil ve İmralı'ya aldanıldı.

*

Rabbim affetsin. Milletim affetsin.