Ahmet Hakan: Ertuğrul Özkök zeybek oynarken yerden kalkamamış, bir karizmanın çizilişi...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, köşe komşusu Ertuğrul Özkök'ün "zeybek oynarken yerden uzun süre kalkamadığını" öne sürdü. Hakan, "Hürriyet koridorlarında 'Bir karizmanın çizilişi' olarak anlatılıyor bu trajik öykü. Ben anlatanların yalancısıyım" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "Fetullah Gülen neden evlenmedi" başlığıyla yayımlanan (28 Ağustos 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ertuğrul Özkök'ün zeybek oynayışı

Rivayet olunur ki:

Ertuğrul Özkök, Aydın’da zeybek oynamak için gayet iddialı bir şekilde ortaya çıkmış.

Tam bir “topuksuz efe” edasıyla açmış kollarını yanlara...

Ve başlamış ağır, destansı ve ritmik hareketlere.

Tam yere diz çökme aşamasına geldiğinde...

Bir vurmuş dizini yere!

Fakat o da ne!

O diz, yerden uzun bir süre kalkamamış.

*

Hürriyet koridorlarında “Bir karizmanın çizilişi” olarak anlatılıyor bu trajik öykü.

Ben anlatanların yalancısıyım.