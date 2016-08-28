T24 LogoT24 Logo
Medya

Ahmet Hakan: Ertuğrul Özkök zeybek oynarken yerden kalkamamış, bir karizmanın çizilişi...

"Tam bir 'topuksuz efe' edasıyla açmış kollarını yanlara..."

28 Ağustos 2016 12:25

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, köşe komşusu Ertuğrul Özkök'ün "zeybek oynarken yerden uzun süre kalkamadığını" öne sürdü. Hakan, "Hürriyet koridorlarında 'Bir karizmanın çizilişi' olarak anlatılıyor bu trajik öykü. Ben anlatanların yalancısıyım" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "Fetullah Gülen neden evlenmedi" başlığıyla yayımlanan (28 Ağustos 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ertuğrul Özkök'ün zeybek oynayışı

Rivayet olunur ki:

Ertuğrul Özkök, Aydın’da zeybek oynamak için gayet iddialı bir şekilde ortaya çıkmış.

Tam bir “topuksuz efe” edasıyla açmış kollarını yanlara...

Ve başlamış ağır, destansı ve ritmik hareketlere.

Tam yere diz çökme aşamasına geldiğinde...

Bir vurmuş dizini yere!

Fakat o da ne!

O diz, yerden uzun bir süre kalkamamış.

*

Hürriyet koridorlarında “Bir karizmanın çizilişi” olarak anlatılıyor bu trajik öykü.

Ben anlatanların yalancısıyım.

ETİKETLER

Ahmet HakanErtuğrul ÖzkökzeybekHürriyet gazetesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24