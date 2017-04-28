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Ahmet Hakan: Ertuğrul Özkök mü, tetikçi mi; tabii ki...

"Fes giyerek Osmanlı’yı canlandırdığını düşünen mi, tetikçi mi; tabii ki fes giyen"

28 Nisan 2017 11:25

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, gazeteci Cem Küçük'ün “Artık AK Parti’nin bu radikal İslamcılarla da, yani bu Mavi Marmara’daki manyak tipler, yani kafadan İsrail düşmanı, kafadan Batı düşmanı, kafadan her şeye düşman tipler var, bunlarla da yolların ayrılması lazım" ifadesiyle başlayan tartışmalarla ilgili olarak "Bırakınız yapsınlar diyen bir liberal mi, tetikçi mi? Tabii ki bırakınız yapsınlar diyen liberal", "Fes giyerek Osmanlı’yı canlandırdığını düşünen mi, tetikçi mi? Tabii ki fes giyen", "Ertuğrul Özkök mü, tetikçi mi? Tabii ki Ertuğrul Özkök" ifadelerini kullandı. 

Hakan, daha önceki yazısında da şunları söylemişti:

"İslamcı egemen başkasıyken de İslamcıdır. Tetikçi ise egemen kimse orada olur. İslamcıya sırtını dönersin. Tetikçiye karşı ise hep tetikte olursun" ifadesini kullanan Hakan, "İslamcı kıyasıya mücadele edeceğin siyasi hasmın olabilir. Tetikçi ise ne zaman nereden vuracağı belli olmayan kalleştir" 

Ahmet Hakan'ın "Abdullah Gül hakkında 7 tez" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İslamcı mı, tetikçi mi? yazısının devamı"

“İslamcı mı, tetikçi mi? Tabii ki İslamcı” diye bir yazı yazmıştım.

O yazının ikinci bölümünü yazıyorum.

Buyurunuz:

*

- Ödünsüz bir milliyetçi mi, tetikçi mi? Tabii ki ödünsüz milliyetçi...

*

- Sekter bir Marksist Leninist mi, tetikçi mi? Tabii ki sekter bir Marksist Leninist...

*

- Bırakınız yapsınlar diyen bir liberal mi, tetikçi mi? Tabii ki bırakınız yapsınlar diyen liberal.

*

- Fes giyerek Osmanlı’yı canlandırdığını düşünen mi, tetikçi mi? Tabii ki fes giyen...

*

- Ertuğrul Özkök mü, tetikçi mi? Tabii ki Ertuğrul Özkök.

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Ertuğrul ÖzkökAhmet Hakantetikçiİslamcı

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