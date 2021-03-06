Ahmet Hakan: Ereğli Kaymakamı iyi ki Nişantaşı Kaymakamı değil, yoksa üç arkadaş oturmuş kahve içerken kafeyi basıp bize ceza keserdi

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Zonguldak'ta Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun su ve çay içen üç eczane çalışanına maske-mesafe cezası kestirdiği görüntülere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hakan, “Kaymakamın bu tutumunu görünce, ‘Bu kaymakam iyi ki Nişantaşı Kaymakamı değil. Yoksa kafede üç arkadaş oturmuş kahve içerken... Kafeyi basıp bize ceza keserdi’ dedim” ifadelerini kullandı.

Hakan Vali ve kaymakamlara denetimler esnasında vatandaşlarla konuşurken nazik olmaları, “Siz” diye hitap etmeleri konusunda uyarıda bulunarak şu önerileri sıraladı:

-“Bas cezayı” anlayışıyla hareket etmeyin.

- Cezalandırıcı değil, yapıcı olun.

- Anlayışlı olmayı asla elden bırakmayın.

- Korku değil... Sevgi ve saygı uyandırın.

- Vatandaşın üstüne üstüne gitmeyin.

- Büyük ihlalleri görmezden geliyorsanız küçük ihmallerle uğraşmayın.

- Adil olun, şefkatli olun.

- Vatandaşla eşit ilişki kurun, yukarıdan yukarıdan konuşmayın.

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