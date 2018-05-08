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Ahmet Hakan, Erdoğan'ın manifestosunu yorumladı: "16 yılda niye yapmadın" sorunu var

"Haksızlıklara yol açmayacak bir FETÖ mücadelesi” çok daha isabetli bir seçim vaadi olurdu"

08 Mayıs 2018 13:40

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'daki Cumhrubaşkanlığı  ve Milletvekili Seçimi için açıkladığı manifestosuna ilişkin olarak, "16 yıl iktidarda kalmış bir lider açısından en büyük sorun, “Madem yapacaktın 16 yılda niye yapmadın” sorunudur" dedi.

Hakan, "Bundan kurtuluş için “ahdim olsun enflasyonu düşüreceğim” demek yerine... “Enflasyonu şöyle düşüreceğim” diye başlayan somut yol haritası açıklanması çok daha etkili olurdu" ifadesini kullandı. 

"FETÖ ile mücadele... Bu konuda herkes hemfikir... “FETÖ ile mücadele”, tabii ki bir seçim vaadi olur, olmalı..." diyen Hakan,  "Ancak “Haksızlıklara yol açmayacak bir FETÖ mücadelesi” çok daha isabetli bir seçim vaadi olurdu" yorumunda bulundu. 

 

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