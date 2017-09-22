Ahmet Hakan: Erdoğan'a acı bir haberim var, en az yüz yıl daha Batı'ya öğrenci göndermek zorundayız

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'de söylediği “Eğitim için Batı’ya gönderilenlerin çoğu, Batı’nın sadece kültürünü alarak ve benliklerini kaybederek ülkelerine döndü" sözlerine ilişkin yorumda bulunarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a acı bir haberim var: İlim ve fen için...En az yüzyıl daha Batı’ya öğrenci göndermek zorunda kalacağız vallaha" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "Test sorusu: Çocuğunu eğitim için Batı’ya mı gönderirsin, Doğu’ya mı?" başlığıyla yayımlanan (22 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle diyor:

“Eğitim için Batı’ya gönderilenlerin çoğu, Batı’nın sadece kültürünü alarak ve benliklerini kaybederek ülkelerine döndü.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle de diyor:

“Kendilerinden ülkeleri için kurtuluş reçetesi hazırlaması beklenenler, Batı’nın gönüllü ajanları haline geldi.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi diyor, güzel diyor da...

Demediği, hiç değinmediği hususlar var.

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Mesela...

Bizim ilim ve fen öğrenmek için iki yüz yıldır neden Batı’ya gitmek zorunda olduğumuz hususuna hiç değinmiyor Cumhurbaşkanı...

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Mesela...

Çocuklarımızı eğitim için Batı dışında gönderebileceğimiz alternatif bir diyarın olmadığı konusuna hiç girmiyor Cumhurbaşkanı...

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Mesela...

Çocuklarımıza neden ilim ve fenni öğretecek duruma bir türlü gelemediğimizi, bizde eksik olanın ne olduğunu söylemiyor Cumhurbaşkanı...

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Mesela...

En Batı düşmanı kişiler bile, söz konusu eğitim olduğunda, çocuklarını neden Doğu’ya değil de Batı’ya gönderiyor sorusunu sormuyor Cumhurbaşkanı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a acı bir haberim var:

TEOG MEOG olaylarıyla, sil baştan yapmalarla, her gelen bakanın ayrı reform paketi açıklamasıyla, yani eğitim sisteminde gerçekleştirdiğimiz şu iniş çıkışlarla falan...

İlim ve fen için...

En az yüzyıl daha Batı’ya öğrenci göndermek zorunda kalacağız vallaha.

HDP, Barzani'ye nasıl bakıyor?

Barzani’nin bağımsız Kürdistan için referanduma gitmesine fazla yüksek sesle olmasa da destek veriyorlar.

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Yüksek sesle destek vermemelerinin sebebi ise şu:

Barzani’nin Kürt birliğinin lideri gibi algılanması.İşte bunu pek istemiyorlar.

Geleneksel Abdullah Gül çıkış yapacak şenlikleri

ABİLERİM! Ablalarım!

Artık şunu öğrenin:

Abdullah Gül Bey ciddi bir çıkış yapmayacak.

İşte bu nedenle...

“Yetmiş beşinci geleneksel Abdullah Gül çok ciddi bir çıkış yapacak şenlikleri” düzenlemekten vazgeçin.

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İşimiz gücümüz var.

Ve havanda su dövmek istemiyoruz.

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Ayrıca Şeyma’nın düğün story’leri bile “Abdullah Gül ciddi çıkış yapacak” haberlerinden daha heyecanlı.

"Adam 'Ermeni' demiş"

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, “Ben bütün görüntüleri inceledim. Mezarlık baskınında ‘Ermeni’ sloganı yoktu” dedi.

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Oysa gözaltına alınan sanıklardan biri, hâkim karşısında verdiği ifadede...

“Burası Ermeni mezarlığı değil” diye slogan attığını itiraf etti.

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Süleyman Soylu’nun bu konuda yeni bir açıklama yapması şart.

Tefsiz de okurum Marx da okurum

1980’li yıllarda yeni ortaya çıkan İslamcı gençler, kendi düşünsel dünyalarını tanımlarken şöyle derdi:

“Tefsir de okurum, Marx da okurum.”

[Test sorusu: Çocuğunu eğitim için Batı’ya mı gönderirsin, Doğu’ya mı]

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İslamcı gençlerin “mızraklı ilmihal” dışında bir şey okuyamayacağını düşünen çevreler, bu tür açıklamaları büyük bir şaşkınlıkla karşılardı.

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Ve geldiğimiz son nokta:

İslami kesimlerin iktidarında...

Sosyoloji derslerinde...

Marx müfredattan çıkarılmış.

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Muhalefetteyken şaşırtmak için adamın adını kullanıyorlar, iktidara gelince ise adamın adını kitaplardan siliyorlar.

Nedir bu sakallı adamın bunlardan çektiği!