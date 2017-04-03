Ahmet Hakan: Erdoğan, "Tek millet" derken İslam kaynaklarına gönderme yapıyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Diyarbakır'da konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türk demiyoruz. Kürt demiyoruz. Tek millet diyoruz" şeklindeki sözlerini İslam kaynaklarıyla açıkladı. Hakan, "Bazı İslam kaynaklarında 'millet', bir dine bağlı insan topluluğu diye açıklanır. Erdoğan, işte bu açıklama biçimine gönderme yapıyor" görüşünü dile getirdi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (3 Nisan 2017) nüshasında yayımlanan 'Erdoğan ‘millet’ derken ne demek istiyor?' başlıklı yazısının bazı bölümleri şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da konuşurken şöyle dedi:

- Türk demiyoruz.

- Kürt demiyoruz.

- Tek millet diyoruz.

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Bazıları şaşırıyor.

Ve “Bu da ne demek?” diye soruyorlar.

*

Mesele şudur:

*

Bazı İslam kaynaklarında “millet”, bir dine bağlı insan topluluğu diye açıklanır.

Erdoğan, işte bu açıklama biçimine gönderme yapıyor.

*

“Hani milliyetin İslam idi... Kavmiyet ne/Sarılıp sımsıkı dursaydın a milliyetine”diyor ya Mehmet Âkif...

İşte öyle bir şey...

Cumhurbaşkanı parti başkanı olmayacak deseler

“YENİ sistemde cumhurbaşkanı, aynı zamanda parti genel başkanı olmayacak, olamayacak” deseler...

‘Hayır’cıların eleştirilerinin en az yüzde 50’lik bölümünü karşılamış olurlar.

*

Ama derler mi?

Asla demezler.

FETÖ’nün siyasi ayağı yokmuş

BAŞBAKAN Binali Yıldırım şöyle demiş:

“FETÖ’nün siyasi ayağı yok. Gereken temizlik yapıldı.”

*

Bundan sonra her kim...

“CHP ile FETÖ iç içe” ya da “Meral Akşener FETÖ’cü” falan diye bik biklerse...

Binali Bey’in bu açıklamasını yüzüne çarpmak gerekir.

Sevgili kararsızlar

SİZİN yüzünüzden bütün anketler inim inim inliyor.

Siz kararınızı vermediniz diye ne çıkacak sorusuna cevap verilemiyor.

Sizi etkilemek için günaşırı taktik değiştiriyorlar.

Sizi tavlamak için piyano kâh mehter vuruyor kâh Şivan.

*

Hadi artık.

İyi kötü bir karar verin de...

Bitsin şu tuhaf tantana.

Eski Türkiye'nin üç güzel tarafı

- BİR: Aynı partiye oy vermeyen kişiler, birbirlerini düşman bellemezlerdi.

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- İKİ: Resmi hizmete mahsus bir aracın gayriresmi bir işte kullanılması büyük skandal kabul edilirdi.

*

- ÜÇ: Gazetelerde çok tantanalı bir şekilde yolsuzluk haberleri yapılır ve ortalık acayip karışırdı.

Pankart kesen korkaktır

KÂĞITHANE’de “hayır” pankartlarının tümünü bir gecede kesip atmışlar.

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

Her kim pankart kesmeye başlamışsa...

Mesajdan korkuyordur... Pankartı görenin etkilenmesinden korkuyordur... Milletin bilmesinden korkuyordur... Kendine güvensizlik içinde korkuyordur... Kaybetmekten korkuyordur... Korkuyordur babam korkuyordur...

Buna da şükür

TRT’de sözleri Fetullah Gülen’e ait olan “Hüzünlü Gurbet” adlı bir şarkı çalınmış.

Durum fark edilince de...

TRT özür dileyip “Sehven oldu” demiş.

Şarkıyı dinledim.

- Şiir berbat.

- Beste berbat.

- İcra berbat.

Düşünsenize:

Fetullah ile dostlukları devam etseydi...

Biz her gün devletin televizyonunda bu berbat güfteden yapılan bu berbat besteye maruz kalmaya devam edecektik.

Buna da şükür.