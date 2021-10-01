Ahmet Hakan: Erdoğan parlamenter sistem hakkında vermiş veriştirmiş; mesele bitmiştir, dağılabiliriz arkadaşlar

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, siyasetteki parlamenter sisteme dönüş tartışmaları konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Öyle bir şey yok, olamaz da...” sözlerini hatırlattı ve "Mesele bitmiştir. Dağılabiliriz arkadaşlar" dedi.

Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Amma da mavra olur ha” diyerek... Şöyle yazmıştım: Cumhurbaşkanı Erdoğan, aniden “Parlamenter sisteme dönüyoruz” derse... Ortalık amma da karışır, amma da mavra çıkar ha! Ben işin mavrasındaydım.

Ama isimlerini açıklamayan bazı AK Partililerin de “Yarı başkanlık olabilir” falan dediklerine dair ciddi haberler de çıkmaya başlamıştı. Durum buyken... Soçi yolunda gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sormuşlar: “Var mı böyle bir şey? Olabilir mi yani?”

Erdoğan, “Öyle bir şey yok, olamaz da...” diyerek mevcut sistemi övmüş, parlamenter sistem hakkında da vermiş veriştirmiş. Mesele bitmiştir. Dağılabiliriz arkadaşlar."

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