T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan: Erdoğan o açıklamasıyla Bahçeli'ye, "İşi tadında bırak artık" demek istedi

"Başkanlık dedin, tamam dedik, erken seçim dedin, tamam dedik"

14 Mayıs 2018 12:32

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "af" teklifine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Gündemimizde yok" cevabının ne anlama geldiğini yazdı. Hakan, Erdoğan'ın “Sayın Bahçeli... Başkanlık dedin, tamam dedik... Erken seçim dedin, tamam dedik... Ama artık işi tadında bırak istersen” demek istediğini söyledi.

Bahçeli, 12 Mayıs 2018'de Twitter'dan "af" konusu tartışılmalı demiş, hükümet cephesinden "Gündemimizde yok" açıklaması  gelmişti. 

Bahçeli daha sonra yaptığı açıklamada, "Biz bu konuda kararlı ve sözümüzün arkasındayız. Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyoruz" demişti.

Hakan bugünkü yazısında Bahçeli'nin "af" önerisine ilişkin olarak şunları yazdı:

Devlet Bahçeli’nin “genel af” önerisine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek cümleyle yanıt verdi:
“Gündemimizde yok.”

Erdoğan’ın bu yanıtını, biraz da şöyle anlamak mümkün:

“Sayın Bahçeli... Başkanlık dedin, tamam dedik... Erken seçim dedin, tamam dedik... Ama artık işi tadında bırak istersen.”

 

ETİKETLER

erdoğanbahçelihaberaçıklamaaf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24