Ahmet Hakan: Erdoğan metropol kadınlarına yönelmeli

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 24 Haziran seçimine sayılı günler kala adayların hangi kesime yönelmesi gerektiğini yazdı. Hakan'a göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "metropol kadınlarına", CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise 16 yıldır AKP'ye oy verenlere yönelmeli.

Hakan bugünkü yazısında "Son düzlükte hangi aday hangi kesime yönelmeli" başlığı altında şunlaı yazdı:

- TAYYİP ERDOĞAN: Metropol kadınlarına, kafaları bambaşka çalışan yeni gençlere, eğitim seviyesi yüksek kesimlere, beyaz yakalılara...

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- MUHARREM İNCE: Fakire fukaraya, garibe gurebaya, kenar mahallelerin sahipsizlerine, dindar kesimlere, 16 yıldır AK Parti’ye oy verenlere...

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- MERAL AKŞENER: Sağ kesime, muhafazakârlara, mukaddesatçılara, şanlı geçmişçilere, Konya’ya, Kayseri’ye, Erzurum’a, milliyetçiliği bayrak yapanlara...

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- SELAHATTİN DEMİRTAŞ: Mümkünse, imkân dahilindeyse... Cihangir’e ve Cihangir’i çağrıştıran her şeye ve her yere en uzak düşen yerlere...

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- TEMEL KARAMOLLAOĞLU: 90’ların Milli Görüş damarına, “önce ahlak ve maneviyat” diyenlere, ağır sanayi hamlesi bekleyenlere...

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- DOĞU PERİNÇEK: 15 Temmuz direnişini en fazla önemseyenlere, FETÖ’den en fazla nefret edenlere, FETÖ mücadelesinin aksamamasını isteyenlere...