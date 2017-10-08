Ahmet Hakan: Erdoğan, Melih Gökçek'i Twitter konusunda uyardı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i Twitter konusunda uyardığını yazdı. Hakan, Erdoğan'ın Gökçek'e "Bundan sonra Twitter’da boş işlerle uğraşmak yok" dediğini aktardı.
Hakan'ın Hürriyet'te "Allah hepimize Arda Turan lakaytlığı versin" başlığıyla (8 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:
- Dolar yükselirken...
- Euro rekor kırarken...
- Askerimiz İdlib’e girerken...
- Vergiler artarken...
- Barzani gerilimi sürerken...
- Enflasyon büyürken...
- Havalar soğurken...
[Allah hepimize Arda Turan lakaytlığı versin]
Allah bütün bir milletimize...
Takımı üç sıfır mağlup olmuş Arda Turan lakaytlığı versin...
Amin.
Melih Gökçek'e Twitter yasağı
YER: Beştepe.
Saat: Akşam saatleri...
Taraflar: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Gökçek’e şunları söylemiş:
- Bundan sonra Twitter’da boş işlerle uğraşmak yok.
- Varsa yoksa Ankara için uğraşacaksın.
- Polemikti, şuydu, buydu... İstemem.
- Önümüzdeki iki yılı sadece Ankara’nın sorunlarına ayıracaksın.
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Sonuç?
Ben artık Twitter’da Melih Gökçek’le mavra yapamayacağım.
Ya borçlanacağız ya vergileri artıracağız
BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek’in şu sözü, herkesin dilinde:
“Ya borçlanacağız, ya vergileri arttıracağız”.
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Rahmetli Erbakan Hocamız yaşasaydı...
Mehmet Şimşek’in üzerine şimşek gibi yürürdü.
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Çünkü “vergi” ve “borçlanma” kıskacı dışında millete herhangi bir alternatif sunmamak...
Erbakan Hocamızı en çıldırtan yaklaşımdı.
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