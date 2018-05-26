Ahmet Hakan: Erdoğan kaybetmezse işte bu önyargıdan dolayı kaybetmez

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, iktidar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanlılarının ve karşıtlarının önyargılı olduğunu iddia etti. Hakan, yandaşların “Reis bu seçimi de kazanır. Sen hiç kafana takma" dediğini karşıtların ise, "Ne yapar eder Erdoğan alır. O kaybedeceği seçime girmez" ifadesini kullandığını söyleyerek, "Erdoğan kaybetmezse işte bu önyargıdan dolayı kaybetmez" diye yazdı.

Hakan "Erdoğan kaybetmezse işte bundan kaybetmez" başlığıyla (26 Mayıs 2018) yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan taraftarlarına soruyorum:

“Ne olur sonuç?”

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Cevap veriyorlar:

“Reis bu seçimi de kazanır. Sen hiç kafana takma.”

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Erdoğan karşıtlarına soruyorum:

“Ne olur sonuç?”

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Cevap veriyorlar:

“Ne yapar eder Erdoğan alır. O kaybedeceği seçime girmez.”

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Eğer Erdoğan kaybetmezse...

Taraftarlarında da...

Karşıtında da...

Var olan işte bu önyargıdan dolayı kaybetmez.