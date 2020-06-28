Ahmet Hakan: Erdoğan’ın gençlerle buluşmasında “dislike” kampanyasında muhalifler çevreler tarafından bir örgütlenme söz konusu

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Youtube'da gençlerle buluşmasında 350 bin dislike almasının muhalif çevrelerin örgütlü bir kampanyası olduğunu savundu.

Hakan, "Youtube’da yayınlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşmasında 'dislike', yani 'beğenmeme' kampanyası yapıldı. Şöyle bir baktım: Bir örgütlenme söz konusu... Muhalif çevreler tarafından gerçekleştirilmiş bir kampanya çünkü görüntülenme sayısından bile fazla 'dislike' var. Bu tür kampanyalar, muhataplarında bir moral bozukluğuna yol açabilir. Çünkü temel amaç, yapılan yayını gölgelemektir. Ancak ortaya çıkan sonuçlara da bakmak lazım." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Bu kampanya nedeniyle Erdoğan’ın gençlerle buluşma videosu, YouTube trend videoları arasına girdi. Milyonlarca aktif kullanıcının önüne düştü. Videonun izlenme sayısı 2 milyona yaklaştı. Bu sayı, Erdoğan’ın 1 yıl önce açılan YouTube kanalı için bir rekor. Kanalın abone sayısı da birkaç saat içinde 85 binden 125 bine çıktı. Bu tür hamleleri planlayanların çok dikkat etmeleri gerekiyor.- Çünkü hiç de amaçlamadıkları sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilirler." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) önce sosyal medya üzerinden gençlerle video konferans buluşması gerçekleştirdi. Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanan konferansta sınavların ertelenmemesi kararını eleştiren gençler, '#oymoyyok' yorumu yaptı. Bu yorumlardan sonra yorum yapma bölümü kapatıldı. Aynı zamanda 91 bin 'beğenme' tuşuna basılırken; 350 bin de 'dislike' tuşuna basıldı.

TIKLAYIN | Erdoğan'ın gençlerle YKS konferansına 'dislike' yağdı; Twitter'da '#OyMoyYok' protestosu başlatıldı