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Politika

Ahmet Hakan: Erdoğan dün doktorların gönlünü almaya çalıştı

Geçen hafta doktorlar için "Gidiyorlarsa gitsinler" diyen Cumhurbaşkanı, dün, "Rabbim yokluklarını göstermesin" dedi

15 Mart 2022 08:05

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına yönelik duyurduğu düzenlemelerle ilgili olarak, "Dün yaptığı doktor vurgulu konuşmasıyla doktorların gönlünü almaya çalıştı" dedi.

Hakan, şunları kaydetti:

"Sonuç bir: Sağlık çalışanları için devrim gibi kararlar çıktı. Özlük haklarında esaslı düzelmelerin müjdeleri verildi. Doktora el kaldıranın kodesi boylayacağı türden kararlar alındı.

Sonuç iki: 'Giderlerse gitsinler' demiş, tepki almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı doktor vurgulu konuşmasıyla doktorların gönlünü almaya çalıştı.

Sonuç üç: Atatürk Anıtı’na çelenk koymaya çalışan doktorlara polis müdahalesi, hiç olmadı. Bırak koysun çelengini. Ne olur ki? Çok ama çok gereksiz bir tutum oldu." 

TIKLAYIN - Erdoğan: Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, yokluklarını göstermesin

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