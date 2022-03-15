Ahmet Hakan: Erdoğan dün doktorların gönlünü almaya çalıştı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına yönelik duyurduğu düzenlemelerle ilgili olarak, "Dün yaptığı doktor vurgulu konuşmasıyla doktorların gönlünü almaya çalıştı" dedi.

Hakan, şunları kaydetti:

"Sonuç bir: Sağlık çalışanları için devrim gibi kararlar çıktı. Özlük haklarında esaslı düzelmelerin müjdeleri verildi. Doktora el kaldıranın kodesi boylayacağı türden kararlar alındı.

Sonuç iki: 'Giderlerse gitsinler' demiş, tepki almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı doktor vurgulu konuşmasıyla doktorların gönlünü almaya çalıştı.

Sonuç üç: Atatürk Anıtı’na çelenk koymaya çalışan doktorlara polis müdahalesi, hiç olmadı. Bırak koysun çelengini. Ne olur ki? Çok ama çok gereksiz bir tutum oldu."

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