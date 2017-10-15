Ahmet Hakan: Erdoğan, 2019’u kazanmak için ha bire CHP’ye vuracak

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2019'da yapılacak seçimi kazanmak için CHP'ye 'vuracağını' söyledi. Hakan, Erdoğan'ın 'vuruşlarının' üç noktada olacağını ifade etti.

Hakan'ın "Erdoğan’ın stratejisi: Zafere kadar CHP’ye vur da vur" başlığıyla yayımlanan (15 Ekim 2017 )yazısının ilgili bölümü şöyle:

Anlaşıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019’u kazanmak için... Ha bire CHP’ye vuracak.

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Vuruşları da şu üç noktadan olacak:

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- BİR: Özellikle değerler, kimlikler, inançlar üzerinden CHP’ye vurarak... Yüzde 70’lik muhafazakâr kesimi arkasında toplamaya çalışacak.

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- İKİ: CHP’nin yaptığı küçük, büyük her türlü hatanın üzerine yüklenerek... Ahaliye “Onlar mı, ben mi? Seç!” demeye çalışacak.

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- ÜÇ: CHP’nin geçmiş defterlerini açarak... Sağ kesime “Benim arkamda toplanın” mesajını vermeye çalışacak.

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Kısacası...

Tayyip Erdoğan’ın tek bir amacı var:

“Ben gidersem CHP zihniyetiyle baş başa kalırsınız” cümlesini, ahalinin zihnine bir mıh gibi çakmak.

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CHP’nin bu stratejiyi boşluğa düşürecek feraseti, kabiliyeti, sezgisi, organizasyonu olmadığına göre...

Bu stratejinin tutmaması için hiçbir neden yok.

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Tabii ahali, “Yahu yeter! Sıkıldık artık! Hep aynı hikâye!” demezse...

İyi de o memurlar Kemal Bey'in memurları mı?

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, müftü nikâhına itiraz eden Kemal Kılıçdaroğlu’na şöyle seslendi: “Senin memurlarının lafını Anadolu’daki kız dinlemez ama bir hoca efendinin lafını Anadolu’daki kız da erkek de dinler”.

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Çok merak ediyorum.

Kemal Bey çıkıp da “O memurlar nereden benim memurlarım oluyor Tayyip Bey”derse...

Nasıl bir cevap verilecek kendisine?