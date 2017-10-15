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Ahmet Hakan: Erdoğan, 2019’u kazanmak için ha bire CHP’ye vuracak

"O memurlar Kemal Bey'in memurları mı?"

15 Ekim 2017 11:12

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2019'da yapılacak seçimi kazanmak için CHP'ye 'vuracağını' söyledi. Hakan, Erdoğan'ın 'vuruşlarının' üç noktada olacağını ifade etti. 

Hakan'ın "Erdoğan’ın stratejisi: Zafere kadar CHP’ye vur da vur" başlığıyla yayımlanan (15 Ekim 2017 )yazısının ilgili bölümü şöyle:

Anlaşıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019’u kazanmak için... Ha bire CHP’ye vuracak.

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Vuruşları da şu üç noktadan olacak:

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- BİR: Özellikle değerler, kimlikler, inançlar üzerinden CHP’ye vurarak... Yüzde 70’lik muhafazakâr kesimi arkasında toplamaya çalışacak.

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- İKİ: CHP’nin yaptığı küçük, büyük her türlü hatanın üzerine yüklenerek... Ahaliye “Onlar mı, ben mi? Seç!” demeye çalışacak.

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- ÜÇ: CHP’nin geçmiş defterlerini açarak... Sağ kesime “Benim arkamda toplanın” mesajını vermeye çalışacak.

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Kısacası...

Tayyip Erdoğan’ın tek bir amacı var:

“Ben gidersem CHP zihniyetiyle baş başa kalırsınız” cümlesini, ahalinin zihnine bir mıh gibi çakmak.

*

CHP’nin bu stratejiyi boşluğa düşürecek feraseti, kabiliyeti, sezgisi, organizasyonu olmadığına göre...

Bu stratejinin tutmaması için hiçbir neden yok.

*

Tabii ahali, “Yahu yeter! Sıkıldık artık! Hep aynı hikâye!” demezse...

 

İyi de o memurlar Kemal Bey'in memurları mı?

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, müftü nikâhına itiraz eden Kemal Kılıçdaroğlu’na şöyle seslendi: “Senin memurlarının lafını Anadolu’daki kız dinlemez ama bir hoca efendinin lafını Anadolu’daki kız da erkek de dinler”.

*

Çok merak ediyorum.

Kemal Bey çıkıp da “O memurlar nereden benim memurlarım oluyor Tayyip Bey”derse...

Nasıl bir cevap verilecek kendisine?

 

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