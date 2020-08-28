Ahmet Hakan: Enerji Bakanı, “Bakkaldan bir kilo şeker aldık” cümlesini nasıl söylüyorsa “Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz bulduk” cümlesini de öyle söylüyor

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e yönelik izlenimlerini bugünkü köşesinde kaleme aldı. Hakan, “Bakkaldan bir kilo şeker aldık' cümlesini nasıl söylüyorsa... 'Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz bulduk' cümlesini de öyle söylüyor... O derece cool bir yaklaşımı var yani." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "İki ay içinde yeni bir rezerv keşfedebiliriz' diyor. Bunu böyle diyor demesine ama önüne arkasına binlerce ihtiyat cümlesi yerleştirmeyi de asla ihmal etmiyor... O denli sağlamcı yani. Uluslararası petrol ve doğal gaz arama ve keşfetme standartlarının tümüne hâkim. Standartlardan milim sapılmasına asla razı değil. Standart diyor başka da bir şey demiyor. O derece dikkatli yani. Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın Tuna Nehri’nden milyonlarca yılda birikenlerden oluştuğunun farkında... Doğanın oluşum tarihine sürekli dikkat çekiyor. Neyin nereden geldiğinin o denli farkında yani." görüşünü savundu.

Hakan, "Duygularını alabildiğine geri plana atarak rakamlarla konuşmayı tercih ediyor. Destansı bir tutum almak yerine teknik ve mütevazı bir duruş sergiliyor. O derece mühendis yani." ifadesini kullandı.

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