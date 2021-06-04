Ahmet Hakan: Emine Erdoğan’ın çevre adına attığı adımlar çok kıymetli; çabaları, hiçbir komplekse kapılmadan medyada çok daha görünür olmalı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çevre adına attığı adımların çok kıymetli olduğunu söyleyerek, "Emine Erdoğan’ın bu çabaları, hiçbir komplekse kapılmadan medyada çok daha görünür olmalıdır" dedi.

Hakan, "'Sıfır atık / Sıfır israf' kampanyasını ısrarla sürdürüyor. Her mesajında doğa bilincine vurgu yapıyor. Salda Gölü ve çevresine kol kanat germişti. En son Van Gölü’nü Koruma Planı için Van’a gitti. Birleşmiş Milletler’in Küresel Amaçlar Eylem Ödülü’nü aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın çevre adına attığı bu adımlar, gerçekten çok kıymetli. Dünkü yazısında 'Emine Erdoğan’ın bu çabalarına medyada yeterince yer verilmediğinden' şikâyet eden Hıncal Uluç ustamız, sonsuz haklıdır. Emine Erdoğan’ın bu çabaları, hiçbir komplekse kapılmadan medyada çok daha görünür olmalıdır. Kimin ne dediğine ya da ne diyeceğine bakmadan... Geleceğimiz açısından çok önem taşıyan bu çabalara destek olmak, hepimizin görevidir" düşüncesini dile getirdi.

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