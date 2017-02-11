Ahmet Hakan: Elimde Konsensüs'ün referandum anketi sonuçları var

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Konsensüs Araştırma Şirketi'nin referandum anketine ilişkin sonuçları köşesine taşıdı. Ankete göre, 'evet' yüzde 52 bandında, 'hayır' oyları ise yüzde 48'de.
Hakan'ın yazısından bazı bölümler şöyle:
Bana “Ne olur referandumda, durum ne görünüyor” falan diye sorduklarında...
Şöyle cevap veriyorum:
“Vallaha elimde hiçbir veri yok... Fakat hissiyatım, gözlemlerim falan bana ‘durum bıçak sırtı’ diyor.”
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Ama durun bir dakika!
Artık elimde bir veri de var.
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Konsensüs’ün son anketinde...
- EVET: Yüzde 52
- HAYIR: Yüzde 48
Olarak yansıtılıyor.
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Konsensus araştırması: Referandumda 'evet' mi 'hayır' mı önde, bugün seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?