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Ahmet Hakan: Elimde Konsensüs'ün referandum anketi sonuçları var

"Gözlemlerim falan bana 'durum bıçak sırtı' diyordu"

11 Şubat 2017 11:49

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Konsensüs Araştırma Şirketi'nin referandum anketine ilişkin sonuçları köşesine taşıdı. Ankete göre, 'evet' yüzde 52 bandında, 'hayır' oyları ise yüzde 48'de. 

Hakan'ın yazısından bazı bölümler şöyle:

Bana “Ne olur referandumda, durum ne görünüyor” falan diye sorduklarında...

Şöyle cevap veriyorum:

“Vallaha elimde hiçbir veri yok... Fakat hissiyatım, gözlemlerim falan bana ‘durum bıçak sırtı’ diyor.”

*

Ama durun bir dakika!

Artık elimde bir veri de var.

*

Konsensüs’ün son anketinde...

- EVET: Yüzde 52

- HAYIR: Yüzde 48

Olarak yansıtılıyor.

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Konsensus araştırması: Referandumda 'evet' mi 'hayır' mı önde, bugün seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

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