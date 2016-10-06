Ahmet Hakan: Egemenlikten söz etmeye yüzü olmayan tek ülkesin Irak

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Irak Parlamentosu'nun "Türk askerlerinin Irak'tan çıkarılması" yönünde aldığı kararı eleştirdi. "Senin egemenlik sorunların yüzünden Türkiye, kendini korumaya kalksa, “Yetişin komşular gitti benim egemenlik” diye ağlaşıyorsun" diyen Hakan "Egemenlikten söz etmeye yüzü olmayan tek ülkesin Irak" ifadesini kullandı.

Irak Parlamentosu'ndan yapılan açıklamada "Aldığımız karar Türk güçlerinin 'işgalci güçler' olarak sayılması için siyasi ve diplomatik yollara başvurması talebini içeriyor" ifadesi yer almıştı.

Ahmet Hakan'ın "Egemenlikten söz edince çok komik oluyorsun Irak" başlığıyla yayımlanan (6 Ekim 2016) yazısı şöyle:

- Sınırın delik deşik... Zerre koruyamıyorsun.

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- Musul’unu teröristlere tek kurşun atmadan teslim etmişsin... Hiç ırgalanmıyorsun.

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- Barzani’n ayrı baş çekiyor... Öylece seyrediyorsun.

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- Bağımsızlığın falan hak getire... Başın sıkışınca ABD’ye koşuyorsun.

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- Topraklarında terör örgütü konuşlanmış... “Acizim” diyorsun.

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Fakat ne zaman ki...

Senin egemenlik sorunların yüzünden Türkiye, kendini korumaya kalksa...

“Yetişin komşular gitti benim egemenlik” diye ağlaşıyorsun.

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Şu yeryüzünde her ülkenin egemenlikten söz etmeye yüzü tutar ama buna yüzü olmayan tek ülke sensin sen Irak.