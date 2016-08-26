Ahmet Hakan: Ecevit'in fotoğrafıyla arasındaki benzerlik; Kılıçdaroğlu neden hedef oldu?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili olarak "Kılıçdaroğlu, eleştirilere göğüs gererek Yenikapı Mitingi'ne katıldı ya... Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım’la fotoğraf verdi ya... 15 Temmuz’da darbeye hayır dedi ya... Muhalefetini yapıcı çizgide sürdürmeye özen gösterdi ya... Milli meselelerde milli bir politika izledi ya... Kemal Kılıçdaroğlu işte bundan dolayı suikastçı alçakların hedefi oldu" ifadelerini kullandı. Ayrıca Ahmet Hakan, 1975'te Bülent Ecevit’e yönelik Gerede’deki miting sırasında gerçekleştirilen suikast girişimini hatırlatarak, "Türk siyasi tarihinin en etkileyici fotoğraf karelerinden biri de hiç şüphesiz budur. Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırının ardından oluşan görüntüye çok benziyor" dedi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (26 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan 'Kemal Kılıçdaroğlu neden hedef oldu?' başlıklı yazısı şöyle:

Eleştirilere göğüs gererek Yenikapı Mitingi'ne katıldı ya...

Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım’la fotoğraf verdi ya...

15 Temmuz’da darbeye hayır dedi ya...

Muhalefetini yapıcı çizgide sürdürmeye özen gösterdi ya...

Milli meselelerde milli bir politika izledi ya...

Kemal Kılıçdaroğlu işte bundan dolayı suikastçı alçakların hedefi oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu alçaklara vereceği en güzel cevap...

Doğru bildiği yoldan yürümeye devam etmesi olacaktır.

İki fotoğraf arasında ki benzerlik

TÜRK siyasi tarihinin en etkileyici fotoğraf karelerinden biri de hiç şüphesiz budur.

Suikast girişiminin hemen ardından Bülent Ecevit’in bu görüntüsü...

Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırının ardından oluşan görüntüye çok benziyor.

Eyvah! Ya IŞİD patlarsa

IŞİD’in canlı bombaları kendilerini patlatıp katliam yaptıklarında...

“Nerede bu devlet, niye bir şey yapmıyor” diyorsun.

Devlet bir şey yapmaya kalkıp adım attığında...

“Eyvah! Şimdi IŞİD canlı bombalarını patlatırsa halimiz harap” diyorsun.

Sen gerçekte ne istiyorsun kardeş, bir deyiver hele.

Nasıl Kürt düşmanı oldum?

“PYD’nin Suriye sınırında oldubittiye getirerek devlet olma hevesi yanlış” dedim.

“PYD’nin oldubittisine Araplar da karşı çıkıyor” dedim.

“PYD bütün Kürtleri temsil etmiyor” dedim.

“PYD’nin PKK’nın Suriye kolu olmak gibi bir sorunu var” dedim.

“PYD, ilelebet ABD’nin kendisinden yana olacağını sandı” dedim.

İşte sırf bunları dediğim için...

“Ne var canım, PYD de kuruversin bir devletçik” demediğim için...

PKK çizgisine uzak / yakın ne kadar sosyal medya hesabı varsa...

Hepsi birden beni anında “KÜRT DÜŞMANI” ilan etti.

Hiç kuşkum yok:

Bunların devleti olsaydı...

Sırf partilerine biraz ileri geri laflar ettim diye beni anında “Kürt devletinin düşmanı, Kürt milletinin düşmanı” falan diye yaftalayarak hapislere tıkarlardı.

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