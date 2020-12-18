Ahmet Hakan: Ebubekir Sofuoğlu, AK Parti’nin önemli isimlerinden de tepki aldı ya işte onu asıl yıkan bu olmuştur

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, üniversiteler için 'fuhuş yuvası' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na ilişkin olarak, "AK Parti’nin önemli isimlerinden de tepki aldı ya işte onu asıl yıkan bu olmuştur" yorumunu yaptı.

TIKLAYIN | Prof. Ebubekir Sofuoğlu'ndan Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş yuvası!

Hakan, "Epeydir sersem sepelek açıklamalarıyla dikkat çekmeye çalışıyordu ama bu sefer baltayı taşa vurdu. 'Fuhuş' ve 'fahişe' adamın en sevdiği iki sözcük... Lügatinden bu iki sözcüğü çıkar, konuşacak konusu kalmaz. Üniversitelere 'fuhuş yuvası' dedikten sonra nasıl gidecek üniversitesine? Nasıl bakacak öğrencilerinin yüzüne? Şundan eminim: AK Parti’nin önemli isimlerinden de tepki aldı ya... İşte onu asıl yıkan bu olmuştur. Akit TV stüdyosunda söyledi bu lafı... Ettiği laf, öyle mide bulandırıcıydı ki... Akit TV’de bile 'Hop! Ne diyorsun sen' türü tepkiler aldı. 'Dine karşı din' diyordu ya Ali Şeriati... Bu adam şu yaptığıyla ayaklı din karşıtı bir propaganda makinesi gibi davranmış oldu." görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Bu adam, 'profesörlük' titrini de sorgulamaya açmış oldu. Hepimiz merak ediyoruz: Profesör olmak bu kadar kolay mı? Üniversiteleri 'fuhuş yuvası' olarak gören bir zihin, üniversitelerdeki öğrencileri nasıl görüyordur acaba? Üniversiteleri 'fuhuş yuvası' olarak gören bir adam, bir üniversite hocası olarak kendini nasıl konumlandırıyordur acaba? En büyük mutluluğum şudur: Adam bir anda marjinalin kralı oldu. Tek bir savunucusu bile yok. Süleyman Soylu gibi 'Ohhh! Ohhhhh' diyorum." ifadesini kullandı.