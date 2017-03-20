Ahmet Hakan: E hani nerede "Ey Barzani, kendine gel" haykırışı?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'ye yakın Rudaw televizyon kanalında yayınlanan hava durumu haritasına tepki gösterdi. "Bak. İyi bak. Barzani’nin televizyonunda, Türkiye nasıl da bölünüp parçalanmış. Bizim bazı vilayetler nasıl da Kürdistan’a dahil edilmiş. Diyarbakır nasıl da Amed olmuş" diyen Ahmet Hakan, "Yapan Barzani olunca bırakın bakanı, milletvekilini; Dinar Belediye Bandosu’na bile 'ver mehteri ver' yapan çıkmıyor, çıkamıyor. Ne iş biraderler ne iş?" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "E hani nerede 'Ey Barzani, kendine gel' haykırışı?" başlığıyla yayımlanan (20 Mart 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

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