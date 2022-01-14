Ahmet Hakan: Duydum ki Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda halkın huzuruna şöyle bir tabloyla çıkmayı planlıyormuş...

"İşittiğime göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak halkın huzuruna şöyle bir tabloyla çıkmayı planlıyorlarmış.

Hakan, "Tutar mı tutmaz mı" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu' nun, adaylık konusuyla ilgili olarak halka, muhalefet liderlerinin yer aldığı bir yönetim kadrosu sunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı: Kemal Kılıçdaroğlu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı: Meral Akşener (Başbakan)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı: Ali Babacan (Ekonomi)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı: Temel Karamollaoğlu

Bunun üzerine epeydir düşünüyorum:

Bu tutar mı, tutmaz mı? Ne yalan söyleyeyim. Kafam karışık bu konuda.

Bazen... 'Vay! Vitrine bak! Ne istersen var. Birini beğenmediysen öbürü var. Herkese seslenen bir isim mevcut' falan diyerek... Tutabileceğini düşünüyorum.

Bazen de... 'Hepsi birleşmiş, Erdoğan tek. Ahali sevmez bu tür birleşmeleri. Her biri bir tarafa çeker diye düşünür' falan diyerek... Tutmayabileceğini düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz acaba?"