Ahmet Hakan: Düşük bir ücretle genel merkezde görev yapan bu eleman, nasıl oluyor da lüks araçlarda hava atabiliyor, derhal araştırılmalı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında, lüks bir araçta uyuşturucu madde kullanırken çekilmiş görüntülerinin yayılması sonrası gözaltına alınan, AKP Genel Merkezi’nde büro personeli olarak çalıştığı belirtilen Kürşat Ayvatoğlu meselesini irdeledi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın konuya ilişkin açıklamasını hatırlatan Hakan, “Hamza Dağ’ın ‘Yasal sürecin takipçisi olacağız’ demesi, önemli. Ancak takipçisi olmaları gereken bir husus daha var” diyerek şunları kaydetti:

“Düşük bir ücretle genel merkezde görev yapan bu eleman, nasıl oluyor da lüks araçlarda hava atabiliyor. Derhal bu konuda araştırma yapılmalı. Bu elemana “nereden buldun” sorusu sorulmalı ve elde edilen neticeler kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılmalı.”

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TIKLAYIN - AKP'li Hamza Dağ: Ayvatoğlu özel kalemim değil, AKP Genel Merkezi büro personeli