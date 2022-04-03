Ahmet Hakan: Dünya "güçlü lider" diye inlerken altılı masa pozları, genel eğilime bayağı bir ters kaçıyor gibi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Dünya 'Güçlü lider! Güçlü lider!' diye inlerken bizde ortaya çıkan altılı masa pozları, genel eğilime bayağı bir ters kaçıyor gibi" görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Eskiden dudak bükülürdü güçlü liderlik olayına. Laf aramızda, ben de biraz böyleydim. Güçlü liderlik, hiç sıcak ve çekici gelmezdi bana. Hatta liderliğe bile ancak 'eşitler arasında birinci' durumu söz konusu olursa tahammül edebilirdim. Dikkat! Dikkat! Bu anlayış, artık dudak bükülen bir anlayış haline geldi. Kimse pas vermiyor bu anlayışa artık. Güçlü liderlik, zaten yükselen bir trenddi ama özellikle Rusya / Ukrayna savaşı başladığından beri iyiden iyiye baskın eğilim haline geldi." düşüncesini dile getirdi.