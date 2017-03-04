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Ahmet Hakan: Doğan'a orantısız bir şekilde vurmaya devam ederseniz...

"Düşmana ve mağduriyete ihtiyacınız var, bunu anlıyorum..."

04 Mart 2017 11:00

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 'Karargâh rahatsız' haberi sonrası iktidar çevrelerinden gelen ağır eleştirilere ilişkin olarak, "Doğan'a orantısız bir şekilde vurmaya devam ederseniz, Yaptığınız mübalağalı kampanyalarla asıl mağdurun Doğan olduğunu yansıtmaya devam ederseniz... 'Biz sizin düşmanınız değiliz' denildikçe... 'Hayır, siz bizim düşmanımızsınız' demeye devam ederseniz. En azılı taraftarlarınız arasında bile 'Yahu ne yapmış Doğan Grubu? Amma da abartılıyor ha' duygusunu oluşturmaya devam ederseniz" görüşünü dile getirdi. 

Hakan'ın Hürriyet'te "Doğan’a vurmak oyları artırır mı?" başlığıyla yayımlanan (4 Mart 2017) yazısından bazı bölümler şöyle.

Doğan'a orantısız bir şekilde vurmaya devam ederseniz...

- Yaptığınız mübalağalı kampanyalarla asıl mağdurun Doğan olduğunu yansıtmaya devam ederseniz...

*

- Ortada herhangi bir düşmanlık falan olmadığı halde... Doğan’dan yapay bir düşman çıkarmak için her şeyi tepetaklak etmeye devam ederseniz...

*

- Niyet okuyuculuğuyla Doğan’da yayınlanan her kelimeye abanmaya devam ederseniz...

*

- Doğan’da yapılan özeleştirileri falan zerre kadar dikkate almamaya devam ederseniz...

*

- “Biz sizin düşmanınız değiliz” denildikçe... “Hayır, siz bizim düşmanımızsınız” demeye devam ederseniz...

*

- En azılı taraftarlarınız arasında bile “Yahu ne yapmış Doğan Grubu? Amma da abartılıyor ha” duygusunu oluşturmaya devam ederseniz...

*

- Hem dostlarınıza hem de karşıtlarınıza “Acaba bu işin içinde bir danışıklı dövüş mü var” dedirtecek denli muazzam aşırılıklar yapmaya devam ederseniz...

*

- Ayarı kaçırmaya, kıvamı bozmaya, dozu şaşırmaya devam ederseniz...

*

Canla başla yürüttüğünüz bu kampanya size tek bir oy bile getirmez.

*

- Düşmana ihtiyacınız var, bunu anlıyorum.

- Mağduriyete ihtiyacınız var, bunu da anlıyorum.

- Safları sıklaştırmaya ihtiyacınız var, bunu da anlıyorum.

*

Ama üzgünüm.

Burada düşman yok.

Dolayısıyla buradan mağduriyet çıkmaz size.

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