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Ahmet Hakan: Diyanet İşleri Başkanı'nın "Camilerin fethini gerçekleştireceğiz” demesi, bana pek de anlamlı gelmedi

"Bugün camiler fethedilmeyecek, bugün camilere kavuşulacak"

29 Mayıs 2020 07:33

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 29 Mayıs'ta açıklacak camiler için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın “Şimdi vakit geldi. 29 Mayıs Cuma günü, fethin sembolü olan o günde camilerin fethini gerçekleştireceğiz” açıklamasının kendisine anlamlı gelmediğini belirtti. 

Hakan, "29 Mayıs İstanbul’un fethi... Böyle bir tarihte camilerin açılması çok güzel bir fikir... Şahane... Anlamlı... Bugün camiler fethedilmeyecek, bugün camilere kavuşulacak. Bu nedenle... 'İstanbul’un fethinin yıldönümünde camilerimize kavuşacağız' türü bir açıklama, çok daha isabetli bir açıklama olurdu sanki." düşüncesini dile getirdi. 

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