Ahmet Hakan: "Dış mihraklar" söyleminden bana da gına gelmiş durumda

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, döviz kurundaki sert yükselişe ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, iktidar tarafından kullanılan "dış mihraklar" ifadesini eleştirdi.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Dolardaki birinci yükseliş, faiz indirimi kararıyla ortaya çıktı. Bunu anladık. Tamam. Peki ya bu son yükseliş? 13’lere varan, 14’leri yoklayan bu son yükseliş? Bu neden oldu? Faiz indirimi yok, ABD’de finans piyasalarını etkileyecek bir karar alınmış değil, borsa yükselişte, ihracat artışta. Yani bu son yükseliş için... 'Şundan oldu' diye öne çıkarılabilecek iktisadi bir gerekçe pek yok. 'Dış mihraklar' söyleminden bana da gına gelmiş durumda. Ben de bazen 'dış minnaklar' diye kafa buluyorum bu söylemle.

Ben de her şeyin dış mihraklara bağlanmasından hiç hazzetmiyorum. Ama gel gör ki... Dolardaki bu ikinci yükselişe somut, iktisadi ve gerçekçi bir izah bulamayınca... Kendimi minnak minnak dış mihraklar söylemine doğru kaymaya başlarken yakalayıveriyorum. Hafazanallah! Hafazanallah!"

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