Ahmet Hakan: Devletin televizyonu, yıllarca PKK kadrosunda görev yapmış bu adama bir kanaat önderi muamelesi yapmamalıydı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dün Koronavirüs nedeniyle öldüğü açıklanan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın 2019 yerel seçimler sürecinde TRT Kurdi'ye çıkarılmasını eleştirdi.

Hakan, yazısında HDP'nin Osman Öcalan'ın ölümünü kayıtsızlıkla karşıladığını söylerken, Öcalan'a "hain" muamelesi yaptıklarını savundu.

Hakan, Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkartılması hakkında da şunları kaydetti:

"HDP’lilere sorsan... Onlar da Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmasına kızmışlardır. Hem de herkesten çok kızmışlardır.

Fakat onların kızma nedeni farklıdır. Onlar, kendi davalarına ihanet ettiği için Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmış olmasına kızarlar.

Benim bu konudaki görüşüm ise her zaman net: - Bir itirafçı konumunda olsa bile... - PKK aleyhinde konuşsa bile... - Örgütü deşifre etse bile... - Kişisel hıncı yüzünden PKK’ya vursa bile... Devletin televizyonu, yıllarca PKK kadrosunda görev yapmış bu adama bir kanaat önderi muamelesi yapmamalıydı."

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TIKLAYIN - Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü

TRT yayını tartışma yaratmıştı

Osman Öcalan'ın 23 Haziran 2019'daki İstanbul'da tekrarlanan yerel seçim öncesi TRT Kurdî'ye çıkıp Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmesi, o dönemde kırmızı bültenle arandığı iddiaları nedeniyle tartışma yaratmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınla ilgili olarak "Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Ancak TRT'ye müracaat etmiş ve TRT Kurdî de böyle bir program yapmışsa bunu da TRT'deki arkadaşlarımız bilirler. Ben o kurumdaki arkadaşlarımızın da bu hassasiyet içinde adım attıklarına inanıyorum çünkü bu konularda kendilerine güveniyorum" demişti.

Osman Öcalan da söz konusu yayınla ilgili olarak ilk kez geçen yıl konuşmuş ve "TRT'de konuşmanız için sizle kim iletişime geçti?" sorusuna, "TRT'den teklif geldi" yanıtını vermişti.

Öcalan, "Kırmızı bültenle aranıyor musunuz?" sorusuna ise şu cevabı vermişti:

"Kırmızı bülten durumu yok. Bu zamanla giderek aşıldı. Hayatımda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmıyorum."