Ahmet Hakan: Devletin acilen “kriz geçiren psikopatlar” konusuna eğilmesi ve bu tehlikeyi önleyecek kararlar alması şart

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Ataşehir'de Başak Cengiz’in samuray kılıcıyla Can Göktuğ Boz tarafından öldürülmesini ve Antalya'da üniversite öğrencisi Mehmet Sami Toğrul’un kaldığı tarikat yurdunda aşçı olarak çalışan İ.G. tarafından başının satırla kesilmesini hatırlatarak, “Devletin acilen “kriz geçiren psikopatlar” konusuna eğilmesi ve bu tehlikeyi önleyecek kararlar alması şarttır” dedi.

Hakan, bugünkü yazısının “Kriz geçiren psikopat tehlikesine dikkat” başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

“Kriz geçiren bir psikopat, İstanbul Kadıköy’de samuray kılıcıyla bir kadını öldürdü. Kriz geçiren bir başka psikopat, çalıştığı öğrenci yurdunda bir delikanlıyı katletti. Devletin acilen ‘kriz geçiren psikopatlar’ konusuna eğilmesi ve bu tehlikeyi önleyecek kararlar alması şarttır.”

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