Ahmet Hakan: Delirdi bu ülke, hakikaten delirdi!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, ATV’de program yapan Müge Anlı’nın bir insan kaçakçısını telefonla canlı yayına bağlayarak seri katil Atalay Filiz’i yurt dışına kaçırmayacağı ‘sözü verdirmesi’ne ilişkin “Stüdyoda bulunan ahalimiz, gözyaşları içinde 'insan kaçakçısı' denilen canavarı alkışlıyor. Delirdi bu ülke. Hakikaten delirdi” yorumunu yaptı.

Ahmet Hakan’ın bugün (5 Haziran 2016) yayımlanan “Dans et şampiyon” başlıklı yazısı şöyle:

Rivayet odur ki aşağıda yayınlanan şu sözler, Muhammed Ali'nin antrenörlerinden Bundini tarafından Zaire maçından önce Ali'ye söylenmiştir.

Muhammed Ali’ye Allah’tan rahmet dileyerek aktarıyorum:

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Dans et şampiyon!

Kimsesizler yurdundaki yalnız çocuklar için dans et.

Çocuklar için salla yumruklarını.

Kiralarını ödeyemeyen işsizler için dans et.

Şu alçağın işini bitir!

Meyhanedeki ayyaşlar için dans et şampiyon, kanserden ölen yoksul hastalar için, kefaletleri ödenmeyen sefil mahkûmlar için, herkesin terk ettiği eroinmanlar için, kocaları olmayan gencecik hamile kızlar için.

Dans et şampiyon, savaş onlar için!

Şu aşağılık herifin işini bitir, çenelerini dağıt hepsinin.

Düşkünler yurdundaki zavallılar için, emeklilik maaşı alamayan yaşlılar için, pis bir sokakta müşteri bekleyen yaşlı ve yorgun fahişeler için...

Meyhanelerde oturmuş demlenen bütün yalnız kalpler için, bilardo salonlarındaki yalnızlar için, sokak köşelerindeki yalnızlar için.

Savaş onlar için şampiyon!

Otellerde yatakları yapıp tuvaletleri temizleyen küçük odacı kızlar için dersini ver şu aşağılık herifin!

Seni kurtaranlar senatör değildi, vali değildi, başkan değildi. Sokaktaki insanlar kurtardı seni.

Şimdi sokaklar adına savaş, hadi evlat, işini bitir şu aşağılık herifin!

Bu ring ikinize fazla...

Hadi bitir işini, suratını paramparça et.

Yoksullar adına şampiyon, yoksullar adına!

Hadi yavrum salla yumruklarını!

Muhammed Ali’yi hiç kimse yenemez, hiç kimse. Sadece Cassius Clay yenebilir ama o da bu akşam aramızda değil.

Dans et şampiyon, hadi oğlum dans et!

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NOT: Çeviren: Hakan Albayrak, 1989, Çete dergisi.

Süpersin insan kaçakçısı

Müge Anlı denilen arkadaş, canlı yayında “insan kaçakçısı” adı verilen canavara diyor ki:

“Seri katil Atalay’ın kaçmasına yardımcı olmayacaksınız değil mi sayın insan kaçakçısı?”

*

Denizin ortasında yüzlerce kişinin boğulmasına sebep olan “sayın” insan kaçakçısı gayet pişkin bir şekilde yanıt veriyor:

“Olur mu ablacığım... Atalay’ı tabii ki kaçırmayacağız. Biz milletimizin, devletimizin yanındayız”.

*

Müge Anlı denilen arkadaş, bu cevap üzerine...

“Süpersiniz sayın insan kaçakçısı... Süpersiniz” diyor.

*

Ve stüdyoda bulunan ahalimiz, gözyaşları içinde “insan kaçakçısı” denilen canavarı alkışlıyor.

*

Delirdi bu ülke.

Hakikaten delirdi.

Güldürdün beni Binali Bey

- “Hitabeti çok kötü, galiba AK Parti Davutoğlu’nu çok arayacak” falan diyordum ki... Bu öngörüm darmadağın olmaya başladı.

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- Geçen gün Keçiören’de bir konuşma yaptı Binali Bey... Sosyal medyada yapılan, “Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun, hiç bitmesin” geyiğini anımsattı ve şöyle dedi: “Gençler! Aşkınız hiç bitmesin ama size bir haberim var: Keçiören Metrosu önümüzdeki yıl bitiyor”. Güldüm abi... Vallahi güldüm.

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- Recep Tayyip Erdoğan gibi gürleyen, esen, bastıran bir Ahmet Davutoğlu yerine... Binali Bey gibi espri yapan, güldüren, fark yaratan, şaşırtan bir isim daha iyi gibi...

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- Eğer bu tarzda giderse Binali Bey’in hitabetinin yetersizliği pek göze batmayacak galiba.

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